Россиянам рассказали, кто такие пескетарианцы и чем они питаются

«Исследования последних лет показывают, что ограничение красного мяса или его отсутствие вообще снижает вероятность возникновения ишемической болезни сердца и некоторых видов онкологии. Омега-3 жирные кислоты также снижают уровень триглицеридов, маркеры инсулинорезистентности и уменьшают хроническое вялотекущее воспаление, характерное для возрастных изменений организма», — отметила врач-эндокринолог клиники «К+31» Анна Беляева в беседе с «Секретом фирмы».

Наиболее богаты омегой-3 сорта жирной дикоживущей в холодных морских водах рыбы. При этом содержание омега-3 гораздо меньше в рыбе, выращенной в рыбных хозяйствах, по причине кормления рыбы специальным комбикормами, основанными на зерне. Также омега-3 нет в речной рыбе.

Но есть и опасности такого рациона. Некоторые крупные долгоживущие виды рыб, типа тунца, накапливают много ртути и других тяжёлых металлов, избыточное потребление которых может вызвать проблемы со здоровьем.

Другой опасностью рыбы в рационе считается возможное накопление органических токсинов, например известного сигуатоксина. Токсин быстро проникает в нервную систему и уже через пару часов после употребления может вызвать симптомы острого отравления.

Коварство тяжёлых металлов и токсинов в том, что у них нет цвета и запаха, поэтому человек не может понять качество морепродуктов во время трапезы. Многие страны советуют ограничивать употребление некоторых видов рыб и моллюсков детям и беременным женщинам, потому что они наиболее чувствительны к действию загрязняющих веществ.

Наиболее безопасными считаются для такой диеты мелкие по размеру виды рыб — они имеют меньшую продолжительность жизни и меньше успевают накопить токсинов.