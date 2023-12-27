Здоровье
10:00, 27 декабря 2023
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Россиянам рассказали, можно ли не чистить уши. А если серная пробка?

Сера в ушах нужна, чтобы защитить нежную кожу наружного слухового прохода от воздействий воды, инородных тел, травм и инфекций. Когда человек жуёт, уши очищаются от серных масс самостоятельно. Поэтому если нет серных пробок, то ничего предпринимать не нужно. А вот их наличие — уже настоящая проблема. Что делать в этом случае, рассказала врач-оториноларинголог Lahta Clinic Валерия Сергеева.

Россиянам рассказали, можно ли не чистить уши. А если серная пробка?
© Freepik/drobotdean

Вообще ушная сера нужна, чтобы защитить нежную кожу наружного слухового прохода от воздействий воды, инородных тел, травм и инфекций. Но если она закупоривает слуховой проход, могут появиться трудности.

«Это патологический процесс, который называется серной пробкой и может быть связан с особенностями анатомии наружного слухового прохода, некоторыми заболеваниями его кожи или особенностями вязкости серы».

Серная пробка: симптомы

По словам специалиста, о серной пробке в ушах говорят:

  • заложенность уха;
  • распирающая боль в ухе;
  • шум в ухе;
  • навязчивый кашель.

Попытка самостоятельно почистить уши ватными палочками может усугубить проблему. Во-первых, сера попадёт в более глубокие отделы слухового прохода, откуда уже не сможет выйти сама. А во-вторых, есть риск повреждения его кожи и перфорации барабанной перепонки.

Наиболее физиологический метод очистки слуховых проходов от серы и профилактики образования серных пробок — специальные ушные капли-церуменолитики, отметила Сергеева. Но к ним есть противопоказания, поэтому сначала нужно обратиться к оториноларингологу.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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