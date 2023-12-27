Россиянам рассказали, можно ли не чистить уши. А если серная пробка?

Серная пробка: симптомы

По словам специалиста, о серной пробке в ушах говорят:

заложенность уха;

распирающая боль в ухе;

шум в ухе;

навязчивый кашель.

Попытка самостоятельно почистить уши ватными палочками может усугубить проблему. Во-первых, сера попадёт в более глубокие отделы слухового прохода, откуда уже не сможет выйти сама. А во-вторых, есть риск повреждения его кожи и перфорации барабанной перепонки.

Наиболее физиологический метод очистки слуховых проходов от серы и профилактики образования серных пробок — специальные ушные капли-церуменолитики, отметила Сергеева. Но к ним есть противопоказания, поэтому сначала нужно обратиться к оториноларингологу.