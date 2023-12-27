Россиянам рассказали, можно ли не чистить уши. А если серная пробка?
Сера в ушах нужна, чтобы защитить нежную кожу наружного слухового прохода от воздействий воды, инородных тел, травм и инфекций. Когда человек жуёт, уши очищаются от серных масс самостоятельно. Поэтому если нет серных пробок, то ничего предпринимать не нужно. А вот их наличие — уже настоящая проблема. Что делать в этом случае, рассказала врач-оториноларинголог Lahta Clinic Валерия Сергеева.
Вообще ушная сера нужна, чтобы защитить нежную кожу наружного слухового прохода от воздействий воды, инородных тел, травм и инфекций. Но если она закупоривает слуховой проход, могут появиться трудности.
«Это патологический процесс, который называется серной пробкой и может быть связан с особенностями анатомии наружного слухового прохода, некоторыми заболеваниями его кожи или особенностями вязкости серы».
Серная пробка: симптомы
По словам специалиста, о серной пробке в ушах говорят:
- заложенность уха;
- распирающая боль в ухе;
- шум в ухе;
- навязчивый кашель.
Попытка самостоятельно почистить уши ватными палочками может усугубить проблему. Во-первых, сера попадёт в более глубокие отделы слухового прохода, откуда уже не сможет выйти сама. А во-вторых, есть риск повреждения его кожи и перфорации барабанной перепонки.
Наиболее физиологический метод очистки слуховых проходов от серы и профилактики образования серных пробок — специальные ушные капли-церуменолитики, отметила Сергеева. Но к ним есть противопоказания, поэтому сначала нужно обратиться к оториноларингологу.