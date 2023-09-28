Россиянам рассказали, можно ли похудеть, отказавшись от завтрака

Почему нужно завтракать

Если увидите где-нибудь на улице вялого и сонного человека, знайте: скорее всего, он не позавтракал либо съел с утра что-то не то. Первый приём пищи должен заряжать нас силой по крайней мере до конца первой половины дня.

Мозг неслучайно будит всё тело именно утром. С помощью «гормона стресса» кортизола он побуждает нас проснуться и встать. А дальше ждёт, что организм получит энергию для дальнейшей жизни.

Если мы проигнорируем требования, отделавшись простой чашечкой кофе, это потом аукнется в течение дня, сказала Разарёнова «Москве-24». Аппетит весь день или конкретно вечером будет зверским. И чем позднее мы насытимся, тем больше вероятность, что всё съеденное отложится потом на боках.

А ещё врачи говорят, что хороший завтрак помогает держать в норме уровень холестерина и сахара в организме — тоже за счёт того, что человек не переедает во второй половине дня.

Пример идеального завтрака

Как только проснулись, помогите организму взбодриться. Но с помощью стаканчика тёплой воды, а не кофе. Можно добавить в неё каплю лимонного сока или чайную ложку мёда. Если есть время на зарядку и лёгкую гимнастику — здорово. Физическая активность с утра улучшает аппетит, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Теперь поговорим про идеальный завтрак. На самом деле блюда могут быть самые разные, главный принцип — побольше сложных углеводов. Их организм медленно переваривает, не позволяя нам проголодаться уже через несколько часов после приёма пищи.

Лучше всего для завтрака подходит каша, считает диетолог Наталия Гридина. Но только та, которую нужно варить, а не просто заваривать.

Ну и не забываем про белок. С утра можно поесть яйца, сыр, творог и натуральные йогурты. В йогурт и творог всегда можно добавить фрукты, сухофрукты, ягоды, орехи, мёд или натуральный джем. Лёгкий салат из свежих овощей, филе индейки или куриные грудки — всё это тоже отличные источники белка, подходящие для завтрака.

Что нельзя есть утром

Многие привыкли начинать утро с кофе и какой-нибудь выпечки или десерта. Это хорошо смотрится в рекламе и кино, а вот в жизни таких завтраков лучше избегать. Вот что ещё на завтрак не советуют есть врачи: