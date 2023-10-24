Россиянам рассказали, нужно ли прививаться от гепатита B

Как отмечают в клинике доказательной медицины DocDeti & DocMed, вылечить хронический гепатит полностью невозможно и от последствий этого вируса за год умирают около 1 млн человек.

А ведь заразиться им довольно легко. Как передаётся гепатит В:

через кровь, слюну, сперму;

от матери к ребёнку при родах или внутриутробно;

при любых инъекциях или порезах в бытовых условиях;

половым путём.

Особенно высоки риски заразиться у тех, кто контактирует с биологическими жидкостями или кожей других людей, с инфицированными больными и имеет сниженный иммунитет. В зоне риска также всё люди, кроме тех, кто живёт в Северной Америке и Западной Европе.

При этом прививка даёт почти 100-процентную защиту от вируса. Вакцину обязательно вводят новорождённым в первые дни жизни, а потом ещё раз в месяц и в полгода. Взрослые тоже могут вакцинироваться, даже если не знают, привиты они или нет.

О том, какие ещё прививки неплохо бы обновить 30-летним, можно узнать тут.