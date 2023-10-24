Россиянам рассказали, нужно ли прививаться от гепатита B
Гепатит B представляет собой опасное воспалительное заболевание печени и обычно переносится достаточно тяжело. Причём чем моложе человек, тем больше вероятность, что разовьётся хроническая инфекция. У маленьких, например, риски составляют 9 из 10, но потом они снижаются. В свою очередь, хронический гепатит может приводить к раку печени или циррозу.
Как отмечают в клинике доказательной медицины DocDeti & DocMed, вылечить хронический гепатит полностью невозможно и от последствий этого вируса за год умирают около 1 млн человек.
А ведь заразиться им довольно легко. Как передаётся гепатит В:
- через кровь, слюну, сперму;
- от матери к ребёнку при родах или внутриутробно;
- при любых инъекциях или порезах в бытовых условиях;
- половым путём.
Особенно высоки риски заразиться у тех, кто контактирует с биологическими жидкостями или кожей других людей, с инфицированными больными и имеет сниженный иммунитет. В зоне риска также всё люди, кроме тех, кто живёт в Северной Америке и Западной Европе.
При этом прививка даёт почти 100-процентную защиту от вируса. Вакцину обязательно вводят новорождённым в первые дни жизни, а потом ещё раз в месяц и в полгода. Взрослые тоже могут вакцинироваться, даже если не знают, привиты они или нет.
О том, какие ещё прививки неплохо бы обновить 30-летним, можно узнать тут.