Россиянам рассказали о смертельной опасности храпа
Почему мы храпим? Причины могут быть разные, например, лор-патологии. К ним относятся искривление перегородки носа, увеличение мягкого нёба и нёбных миндалин, аденоиды у детей. Ещё храп появляется из-за заболеваний центральной нервной системы (эпилепсия), лёгких и желудочно-кишечного тракта. Врач медицинского центра «Неболит» Алёна Емельянова рассказала, что ещё провоцирует нарушение дыхания во сне и как это лечить.
Откуда берётся храп
Специфический вибрирующий звук рождается в горле. Дело в том, что мышцы во время сна расслабляются и становятся более подвижными. Когда воздух проходит через дыхательные пути, мягкое нёбо и нёбный язычок начинают колебаться и в некоторых случаях ударяются о заднюю стенку глотки. Так и появляется храп.
Остановка дыхания во сне
Храп — это проблема, которая мешает окружающим, особенно в поезде или самолёте. Но при этом хуже всего самому храпящему. Поскольку за храпом может скрываться серьёзное заболевание. А именно — синдром обструктивного апноэ или гипопноэ во сне (СОАГС).
При этой патологии у человека во сне останавливается дыхание, а сон прерывается. Остановка может быть длительной, вплоть до смерти, рассказала «Вечерней Москве» врач-отоларинголог Елена Емельянова.
Ещё СОАГС увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и инфаркта. Больной в целом не может нормально спать и чувствовать по утрам бодрость.
Из-за чего люди храпят
Причин храпа немало — есть относительно безобидные, а есть весьма опасные, указывающие на наличие заболевания. Емельянова выделила следующие причины:
- ожирение;
- вредные привычки — курение и употребление алкоголя;
- приём снотворных;
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия);
- патологии желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс);
- заболевания лёгких;
- лор-патологии — разрастание мягкого нёба, нёбных миндалин и корня языка, искривление носовой перегородки, появление аденоидов у детей.
Специалист рекомендовала проконсультироваться у терапевта и лор-врача, если у вас есть храп или бывают остановки дыхания во сне. То же самое стоит сделать при появлении головных болей по утрам и дневной сонливости.
Меры профилактики храпа
Зачастую избавляться от храпа приходится изменением образа жизни. Простой операции по исправлению перегородки носа может быть недостаточно. Вот какие меры профилактики назвала Емельянова:
- похудеть, избавиться от лишнего веса;
- перестать курить;
- отказаться от алкоголя и снотворных препаратов;
- спать на боку во время сна;
- тренировать мышцы языка и нижней челюсти (делать упражнения необходимо не менее 2–3 месяцев на постоянной основе).
Если после консультации с врачами ничего из этого не помогло, нужно подбирать уже индивидуальные способы лечения. Отоларинголог и кандидат медицинских наук Наталия Сергеева отмечает, что при среднетяжёлой и тяжёлой степени апноэ нужно аппаратное лечение. А вот операции на мягком нёбе лучше не делать — хирургическое вмешательство может сделать только хуже.