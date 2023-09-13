Россиянам рассказали о смертельной опасности храпа

Откуда берётся храп

Специфический вибрирующий звук рождается в горле. Дело в том, что мышцы во время сна расслабляются и становятся более подвижными. Когда воздух проходит через дыхательные пути, мягкое нёбо и нёбный язычок начинают колебаться и в некоторых случаях ударяются о заднюю стенку глотки. Так и появляется храп.

Остановка дыхания во сне

Храп — это проблема, которая мешает окружающим, особенно в поезде или самолёте. Но при этом хуже всего самому храпящему. Поскольку за храпом может скрываться серьёзное заболевание. А именно — синдром обструктивного апноэ или гипопноэ во сне (СОАГС).

При этой патологии у человека во сне останавливается дыхание, а сон прерывается. Остановка может быть длительной, вплоть до смерти, рассказала «Вечерней Москве» врач-отоларинголог Елена Емельянова.

Ещё СОАГС увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и инфаркта. Больной в целом не может нормально спать и чувствовать по утрам бодрость.

Из-за чего люди храпят

Причин храпа немало — есть относительно безобидные, а есть весьма опасные, указывающие на наличие заболевания. Емельянова выделила следующие причины:

ожирение;

вредные привычки — курение и употребление алкоголя;

приём снотворных;

болезни центральной нервной системы (эпилепсия);

патологии желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс);

заболевания лёгких;

лор-патологии — разрастание мягкого нёба, нёбных миндалин и корня языка, искривление носовой перегородки, появление аденоидов у детей.

Специалист рекомендовала проконсультироваться у терапевта и лор-врача, если у вас есть храп или бывают остановки дыхания во сне. То же самое стоит сделать при появлении головных болей по утрам и дневной сонливости.

Меры профилактики храпа

Зачастую избавляться от храпа приходится изменением образа жизни. Простой операции по исправлению перегородки носа может быть недостаточно. Вот какие меры профилактики назвала Емельянова:

похудеть, избавиться от лишнего веса;

перестать курить;

отказаться от алкоголя и снотворных препаратов;

спать на боку во время сна;

тренировать мышцы языка и нижней челюсти (делать упражнения необходимо не менее 2–3 месяцев на постоянной основе).

Если после консультации с врачами ничего из этого не помогло, нужно подбирать уже индивидуальные способы лечения. Отоларинголог и кандидат медицинских наук Наталия Сергеева отмечает, что при среднетяжёлой и тяжёлой степени апноэ нужно аппаратное лечение. А вот операции на мягком нёбе лучше не делать — хирургическое вмешательство может сделать только хуже.