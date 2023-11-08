Россиянам рассказали о существующих способах лечения рака

Методы лечения онкологии

Избавиться от раковой опухоли можно одним из следующих способов (или сразу несколькими из них):

Хирургический. Опухоль удаляют при помощи скальпеля или более современных инструментов. Метод используют, когда опухоль выросла в определённой части тела и можно её просто вырезать. Метод считается консервативным, но эффективным.

Опухоль удаляют при помощи скальпеля или более современных инструментов. Метод используют, когда опухоль выросла в определённой части тела и можно её просто вырезать. Метод считается консервативным, но эффективным. Химиотерапия. Онколог назначает противоопухолевые препараты, которые задерживают рост и развитие раковых клеток.

Онколог назначает противоопухолевые препараты, которые задерживают рост и развитие раковых клеток. Лучевая терапия. Это направленное использование радиации для уничтожения новообразований.

Это направленное использование радиации для уничтожения новообразований. Иммунотерапия. Специальные вакцины активируют иммунитет для борьбы с раком.

Специальные вакцины активируют иммунитет для борьбы с раком. Гормональная терапия. Гормональные препараты используют для лечения некоторых видов онкологических болезней, например рака предстательной или молочный железы. Также лекарства могут блокировать выделение определённых гормонов и тем самым замедлить рост опухоли.

Гормональные препараты используют для лечения некоторых видов онкологических болезней, например рака предстательной или молочный железы. Также лекарства могут блокировать выделение определённых гормонов и тем самым замедлить рост опухоли. Таргетная терапия. Здесь применяют цитостатические (противоопухолевые) препараты. А доставляют их к целям с помощью наноносителей — частиц золота, белков, липосомов, дендримеров и даже вирусов.

Ранее врач назвал ранний симптом опасных видов рака — поражение языка, ушей, рта, горла или пищевода. Вы точно его не пропустите.