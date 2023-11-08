12:40, 08 ноября 2023
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Россиянам рассказали о существующих способах лечения рака
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак выявляют в среднем у каждого пятого жителя планеты. Опухоль может забраться в любой орган и систему организма и натворить там дел. Поэтому чем раньше врачи найдут заболевание, тем выше шансы от него избавиться и жить спокойно дальше. О современных методах лечения онкологии рассказала медицинский химик, кандидат химических наук Ольга Миколайчук.
Методы лечения онкологии
Избавиться от раковой опухоли можно одним из следующих способов (или сразу несколькими из них):
- Хирургический. Опухоль удаляют при помощи скальпеля или более современных инструментов. Метод используют, когда опухоль выросла в определённой части тела и можно её просто вырезать. Метод считается консервативным, но эффективным.
- Химиотерапия. Онколог назначает противоопухолевые препараты, которые задерживают рост и развитие раковых клеток.
- Лучевая терапия. Это направленное использование радиации для уничтожения новообразований.
- Иммунотерапия. Специальные вакцины активируют иммунитет для борьбы с раком.
- Гормональная терапия. Гормональные препараты используют для лечения некоторых видов онкологических болезней, например рака предстательной или молочный железы. Также лекарства могут блокировать выделение определённых гормонов и тем самым замедлить рост опухоли.
- Таргетная терапия. Здесь применяют цитостатические (противоопухолевые) препараты. А доставляют их к целям с помощью наноносителей — частиц золота, белков, липосомов, дендримеров и даже вирусов.
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