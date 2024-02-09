Здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 10:50
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Россиянам рассказали об ускользающей пользе крабовых палочек

Крабовые палочки нельзя назвать гвоздём программы здорового питания, тем не менее в них содержится белок, а ещё некоторые витамины и минералы. Всё зависит от того, из какого сырья они сделаны. Определить, насколько ценный перед вами продукт, можно, поинтересовавшись составом. Но сразу оговоримся, что мяса краба в нём обычно нет — палочки чаще всего делают из рыбного фарша и реже — из соевого протеина.
Россиянам рассказали об ускользающей пользе крабовых палочек
© Freepik/jcomp

Кроме возможного содержания некоторых полезных веществ, крабовые палочки хороши своей низкой калорийностью, отметила в беседе с Life и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Но есть их она порекомендовала не чаще раза в неделю и лучше всего с овощами.

Минусов у этого продукта куда больше, чем плюсов. Во-первых, часто в них есть добавки, консерванты, красители и прочие неполезные составляющие, тот же крахмал. Благодаря ему себестоимость крабовых палочек получается ниже.

Во-вторых, хоть продукт и из рыбы, но полезной омеги-3 в нём нет — она уничтожается в процессе обработки фарша.

Кому могут не подойти крабовые палочки

С настороженностью стоит относиться к этому продукту:

  • детям — давать палочки можно начиная с 2 лет;
  • диабетикам, сидящим на диете и всем, кто следит за количеством сахара и соли в рационе.

Крабовые палочки противопоказаны людям с аллергией на рыбу и ракообразных, на яичный белок, сою, пшеницу и глютен, уточнила диетолог и детский эндокринолог Мария Герасимова.

Автор:Кира Полякова
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