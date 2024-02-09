Россиянам рассказали об ускользающей пользе крабовых палочек

Кроме возможного содержания некоторых полезных веществ, крабовые палочки хороши своей низкой калорийностью, отметила в беседе с Life и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Но есть их она порекомендовала не чаще раза в неделю и лучше всего с овощами.

Минусов у этого продукта куда больше, чем плюсов. Во-первых, часто в них есть добавки, консерванты, красители и прочие неполезные составляющие, тот же крахмал. Благодаря ему себестоимость крабовых палочек получается ниже.

Во-вторых, хоть продукт и из рыбы, но полезной омеги-3 в нём нет — она уничтожается в процессе обработки фарша.

Кому могут не подойти крабовые палочки

С настороженностью стоит относиться к этому продукту:

детям — давать палочки можно начиная с 2 лет;

диабетикам, сидящим на диете и всем, кто следит за количеством сахара и соли в рационе.

Крабовые палочки противопоказаны людям с аллергией на рыбу и ракообразных, на яичный белок, сою, пшеницу и глютен, уточнила диетолог и детский эндокринолог Мария Герасимова.