Россиянам рассказали о заразности нового ковидного штамма «пирола»

«Пирола» отличается от самого «омикрона» на 34 мутации, это очень много. А от других распространённых вариантов этого штамма — «кракена» и «арктуруса» — на 36 мутаций.

Именно такая разница и заинтересовала учёных. Они предположили, что «пирола» будет не менее стремительно, чем в своё время «омикрон», распространяться по миру, а вакцины, созданные под предшественника, на неё действовать не будут.

В Роспотребнадзоре согласны с тем, что «пирола» более заразна, чем другие подвиды «омикрона». Однако вряд ли BA.2.86 повторит тот же сценарий, что был с его предшественником, заверили там.

В ведомстве также успокоили всех, кто переживает по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации. Там заявили, что тесты для выявления «пиролы» в стране есть, а вакцины, созданные под «омикрон», будут работать и на его подвид.

Да и вообще уже появились первые лабораторные исследования (их провели в Китае и Швеции), которые позволяют сделать вывод, что, возможно, «пирола» и не так заразна, как считают некоторые, добавили в Роспотребнадзре.