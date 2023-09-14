Россиянам рассказали об опасности почечной инфекции
Воспаление почек (пиелонефрит) в подавляющем большинстве случаев вызывает кишечная палочка. Помимо этой бактерии навредить могут вирусы или грибки. По статистике пиелонефритом ежегодно болеют более 72 млн человек во всём мире, рассказала «Секрету» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Функции почек
Главная задача почек — фильтрация крови, которая благодаря этому очищается от ненужных и вредных веществ. Кроме того, почки отвечают за поддержание артериального давления.
Нарушение работы этого органа сразу сказывается на самочувствии: появляются отёки, слабость, проблемы с мочеиспусканием, боль.
Пиелонефрит
Одно из наиболее распространённых заболеваний почек — пиелонефрит, который связан с распространением патогенных микроорганизмов.
Симптомы пиелонефрита:
- сильная боль в пояснице;
- тошнота, рвота;
- повышение температуры.
Причём женщины из-за особенностей строения мочеполовой системы сталкиваются с заболеванием чаще мужчин. Также шансы повышаются у беременных, тех, кто страдает сахарным диабетом или мочекаменной болезнью.
Малиновская посоветовала не игнорировать проблему, если она появилась. Иначе можно потерять время, и болезнь перейдёт в хроническую форму. А это уже чревато серьёзным повреждением почек.
Когда идти к врачу
Уролога стоит посетить, когда появились:
- проблемы с мочеиспусканием (болезненность в процессе, слишком частое или слишком редкое);
- кровь в моче;
- сильные боли в области поясницы;
- повысилась температура.
Врач назначит ряд анализов и выпишет препараты, которые подойдут в конкретном случае.