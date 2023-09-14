Россиянам рассказали об опасности почечной инфекции

Функции почек

Главная задача почек — фильтрация крови, которая благодаря этому очищается от ненужных и вредных веществ. Кроме того, почки отвечают за поддержание артериального давления.

Нарушение работы этого органа сразу сказывается на самочувствии: появляются отёки, слабость, проблемы с мочеиспусканием, боль.

Пиелонефрит

Одно из наиболее распространённых заболеваний почек — пиелонефрит, который связан с распространением патогенных микроорганизмов.

Симптомы пиелонефрита:

сильная боль в пояснице;

тошнота, рвота;

повышение температуры.

Причём женщины из-за особенностей строения мочеполовой системы сталкиваются с заболеванием чаще мужчин. Также шансы повышаются у беременных, тех, кто страдает сахарным диабетом или мочекаменной болезнью.

Малиновская посоветовала не игнорировать проблему, если она появилась. Иначе можно потерять время, и болезнь перейдёт в хроническую форму. А это уже чревато серьёзным повреждением почек.

Когда идти к врачу

Уролога стоит посетить, когда появились:

проблемы с мочеиспусканием (болезненность в процессе, слишком частое или слишком редкое);

кровь в моче;

сильные боли в области поясницы;

повысилась температура.

Врач назначит ряд анализов и выпишет препараты, которые подойдут в конкретном случае.