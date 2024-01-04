Россиянам рассказали об ужасно вредных имбирных пряниках

По словам врача, в лучшем случае в составе покупных имбирных пряников будут: пшеничная мука, сахар-песок, вода, маргарин, повидло или мёд, яичный и какао-порошок, специи, ароматизатор мёд, разрыхлитель, а также сахар и красители для рисунка.

Сливочного масла или деревенских яиц там не окажется, считает Умнов. При этом, например, маргарин с сахарной глазурью плохо сказываются на работе печени.

Имбирные пряники в виде человечков и звёздочек очень нравятся детям. Есть проблема — в них часто добавляют восточные пряности: душистый перец, корицу, имбирь, гвоздику и кардамон. Но всё это маленьким детям противопоказано.

В целом праздничное лакомство опасно не только из-за состава. Не всегда можно узнать, когда пряники испекли и как их хранили. Но максимальный срок годности — 20 дней.

Ранее Умнов рассказал, от каких угощений лучше воздержаться на новогодних ярмарках. В чёрном списке, например, печёные яблоки с карамелью и булочки с корицей.