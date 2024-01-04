Россиянам рассказали об ужасно вредных имбирных пряниках
Имбирные пряники становятся особенно популярны в новогодние праздники. Одни пекут их дома, другие покупают на ярмарках или в магазине. Но последний вариант совсем ненадёжный — из-за состава теста и рисунков. Декор, например, делают из синтетических продуктов, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. А всё ненатуральное, как известно, здоровью не друг.
По словам врача, в лучшем случае в составе покупных имбирных пряников будут: пшеничная мука, сахар-песок, вода, маргарин, повидло или мёд, яичный и какао-порошок, специи, ароматизатор мёд, разрыхлитель, а также сахар и красители для рисунка.
Сливочного масла или деревенских яиц там не окажется, считает Умнов. При этом, например, маргарин с сахарной глазурью плохо сказываются на работе печени.
Имбирные пряники в виде человечков и звёздочек очень нравятся детям. Есть проблема — в них часто добавляют восточные пряности: душистый перец, корицу, имбирь, гвоздику и кардамон. Но всё это маленьким детям противопоказано.
В целом праздничное лакомство опасно не только из-за состава. Не всегда можно узнать, когда пряники испекли и как их хранили. Но максимальный срок годности — 20 дней.
Ранее Умнов рассказал, от каких угощений лучше воздержаться на новогодних ярмарках. В чёрном списке, например, печёные яблоки с карамелью и булочки с корицей.