Коварная индейка. От каких ещё продуктов клонит в сон и почему

Есть несколько групп продуктов, от которых может начать клонить в сон:

Простые углеводы: сладости, белый хлеб, паста, белый рис и картофель. Употребление этих продуктов приводит к резкому скачку уровня сахара в крови: сначала он повышается, а потом быстро падает. Отсюда и сонливость. В умеренных количествах их можно есть для сохранения энергии, а вот перебарщивать точно не стоит, сказала врач.

Продукты с триптофаном: творог, индейка, молоко, орехи и семена. Аминокислота триптофан — это предшественник серотонина. Помимо того, что это гормон радости, он ещё играет важную роль в регуляции сна. Употребление пищи, содержащей триптофан, может увеличить уровень серотонина, а это спровоцирует сонливость, отметила медик.

Алкоголь. Спиртные напитки могут оказывать снотворный эффект. Правда, на качество сна алкоголь влияет плохо — сон становится более поверхностным. Так что лучше не пользоваться им, чтобы побыстрее уснуть, а создать здоровые привычки сна, посоветовала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Осенью часто становится сложно просыпаться по утрам. Врач-терапевт сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова рассказала, с чем могут быть связаны трудности пробуждения и как это исправить.