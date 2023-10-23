Россиянам рассказали, передаётся ли аллергия по наследству
Аллергики нередко беспокоятся, что и их ребёнок тоже будет реагировать на пыльцу, пыль или другую неприятность. И не зря, ведь в формировании аллергии наследственный фактор играет свою роль, рассказала врач-аллерголог, педиатр DocDeti Белла Брагвадзе. Поэтому-то педиатры и уточняют у родителей, есть ли у кого-то в семье аллергия. Но, как говорится, не всё так однозначно.
Врач подчеркнула, что наследственность не единственный фактор при аллергии, их множество.
«Мы передаём по наследству лишь предрасположенность к развитию аллергии. И то далеко не всегда. Мы не можем передать по наследству аллергию на какой-то конкретный продукт, конкретное цветущее растение», — отметила аллерголог.
Примеры:
- у мамы — поллиноз (аллергия на пыльцу растений), у ребёнка — аллергическая реакция на арахис;
- или у мамы — поллиноз, у ребёнка нет аллергии;
- или у мамы нет аллергии, а у ребёнка — реакция на коровье молоко.
В общем, кто-то из родителей может передать склонность к возникновению аллергии, а может не передать, и каким будет аллерген для ребёнка — заранее неизвестно.
По умолчанию педиатры исходят из того, что ребёнок здоров и свободен как минимум от пищевой аллергии.
«Поэтому мы спокойно вводим прикорм, включая аллергены, несмотря на пищевую аллергию у родственников», — добавила Брагвадзе.
А о том, как распознать аллергию на молоко и что делать в этом случае, можно почитать здесь.