Россиянам рассказали, передаётся ли аллергия по наследству

Врач подчеркнула, что наследственность не единственный фактор при аллергии, их множество.

«Мы передаём по наследству лишь предрасположенность к развитию аллергии. И то далеко не всегда. Мы не можем передать по наследству аллергию на какой-то конкретный продукт, конкретное цветущее растение», — отметила аллерголог.

Примеры:

у мамы — поллиноз (аллергия на пыльцу растений), у ребёнка — аллергическая реакция на арахис;

или у мамы — поллиноз, у ребёнка нет аллергии;

или у мамы нет аллергии, а у ребёнка — реакция на коровье молоко.

В общем, кто-то из родителей может передать склонность к возникновению аллергии, а может не передать, и каким будет аллерген для ребёнка — заранее неизвестно.

По умолчанию педиатры исходят из того, что ребёнок здоров и свободен как минимум от пищевой аллергии.

«Поэтому мы спокойно вводим прикорм, включая аллергены, несмотря на пищевую аллергию у родственников», — добавила Брагвадзе.

А о том, как распознать аллергию на молоко и что делать в этом случае, можно почитать здесь.