Россиянам рассказали, почему лучше покупать пастеризованное молоко
Молоко — один из важнейших продуктов в рационе человека с самых первых дней и до старости. Однако не всё молоко, которое продается в магазинах, одинаково полезно. По большей части сейчас в супермаркетах можно найти только пастеризованное молоко. И многие уверены, что это химоза, которая лишена всего полезного. Однако пастеризация делает натуральное молоко гораздо безопаснее, рассказала нутрициолог DocDeti Елена Давыдова.
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Пастеризация — процесс нагревания молока до достаточно высокой температуры в течение достаточно длительного времени, чтобы убить вредные микробы. То есть пастеризованное молоко — это такое, которое прошло процесс «обеззараживания».
Этот метод обработки молока уже более 120 лет помогает сохранять питательные свойства напитка, одновременно с этим делая его безопасным.
Многие молочные продукты, если из не пастеризовать, могут содержать опасные бактерии. Эти бактерии могут серьёзно навредить здоровью любого человека, но наибольшую опасность представляют для:
- детей до 5 лет,
- пожилых людей после 65 лет,
- беременных женщин.
Но некоторые люди до сих пор верят, что сырое молоко полезнее. Это не так. Есть доказанные факты о молоке и пастеризации, которые опровергают популярные мифы:
- пастеризация не вызывает непереносимость лактозы и аллергические реакции (и сырое, и пастеризованное молоко одинаково могут вызывать аллергию),
- сырое молоко не убивает само по себе опасные патогены,
- пастеризация не снижает пищевую ценность молока (оно остается классным источником белка и кальция),
- пастеризация убивает вредные бактерии,
- пастеризация действительно спасает жизни.
Многие не доверяют производителям и пытаются пропастеризовать молоко самостоятельно дома. Однако домашняя пастеризация далеко не безопасна. Чтобы быть уверенным в качестве, покупайте молоко в магазинах в целостной упаковке с читаемыми сроками годности и соблюдением температурного режима при хранении.