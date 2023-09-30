Здоровье
00:10, 30 сентября 2023
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Россиянам рассказали, почему лучше покупать пастеризованное молоко

Молоко — один из важнейших продуктов в рационе человека с самых первых дней и до старости. Однако не всё молоко, которое продается в магазинах, одинаково полезно. По большей части сейчас в супермаркетах можно найти только пастеризованное молоко. И многие уверены, что это химоза, которая лишена всего полезного. Однако пастеризация делает натуральное молоко гораздо безопаснее, рассказала нутрициолог DocDeti Елена Давыдова.

Россиянам рассказали, почему лучше покупать пастеризованное молоко

© Stable Diffusion

Пастеризация — процесс нагревания молока до достаточно высокой температуры в течение достаточно длительного времени, чтобы убить вредные микробы. То есть пастеризованное молоко — это такое, которое прошло процесс «обеззараживания».

Этот метод обработки молока уже более 120 лет помогает сохранять питательные свойства напитка, одновременно с этим делая его безопасным.

Многие молочные продукты, если из не пастеризовать, могут содержать опасные бактерии. Эти бактерии могут серьёзно навредить здоровью любого человека, но наибольшую опасность представляют для:

  • детей до 5 лет,
  • пожилых людей после 65 лет,
  • беременных женщин.

Но некоторые люди до сих пор верят, что сырое молоко полезнее. Это не так. Есть доказанные факты о молоке и пастеризации, которые опровергают популярные мифы:

  • пастеризация не вызывает непереносимость лактозы и аллергические реакции (и сырое, и пастеризованное молоко одинаково могут вызывать аллергию),
  • сырое молоко не убивает само по себе опасные патогены,
  • пастеризация не снижает пищевую ценность молока (оно остается классным источником белка и кальция),
  • пастеризация убивает вредные бактерии,
  • пастеризация действительно спасает жизни.

Многие не доверяют производителям и пытаются пропастеризовать молоко самостоятельно дома. Однако домашняя пастеризация далеко не безопасна. Чтобы быть уверенным в качестве, покупайте молоко в магазинах в целостной упаковке с читаемыми сроками годности и соблюдением температурного режима при хранении.

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