Россиянам рассказали, почему лучше покупать пастеризованное молоко

Пастеризация — процесс нагревания молока до достаточно высокой температуры в течение достаточно длительного времени, чтобы убить вредные микробы. То есть пастеризованное молоко — это такое, которое прошло процесс «обеззараживания».

Этот метод обработки молока уже более 120 лет помогает сохранять питательные свойства напитка, одновременно с этим делая его безопасным.

Многие молочные продукты, если из не пастеризовать, могут содержать опасные бактерии. Эти бактерии могут серьёзно навредить здоровью любого человека, но наибольшую опасность представляют для:

детей до 5 лет,

пожилых людей после 65 лет,

беременных женщин.

Но некоторые люди до сих пор верят, что сырое молоко полезнее. Это не так. Есть доказанные факты о молоке и пастеризации, которые опровергают популярные мифы:

пастеризация не вызывает непереносимость лактозы и аллергические реакции (и сырое, и пастеризованное молоко одинаково могут вызывать аллергию),

сырое молоко не убивает само по себе опасные патогены,

пастеризация не снижает пищевую ценность молока (оно остается классным источником белка и кальция),

пастеризация убивает вредные бактерии,

пастеризация действительно спасает жизни.

Многие не доверяют производителям и пытаются пропастеризовать молоко самостоятельно дома. Однако домашняя пастеризация далеко не безопасна. Чтобы быть уверенным в качестве, покупайте молоко в магазинах в целостной упаковке с читаемыми сроками годности и соблюдением температурного режима при хранении.