Россиянам рассказали, почему переломы не всегда срастаются
При переломах конечностей людям накладывают гипс, чтобы кость нормально срослась. Однако, если поставить лонгет неправильно, у пациента может образоваться ложный сустав, и тогда придётся делать операцию. Иногда кость срастается неправильно и из-за несоблюдения рекомендаций врачей. Подробнее об этом рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Олег Исаев.
Сращиванию кости после перелома могут мешать заболевания, это первая причина. Сильно замедлить процесс может остеопороз, при котором уменьшается плотность костей. Ещё кости плохо срастаются у пациентов с заболеваниями сосудов ног, с сахарным диабетом, у курильщиков.
Вторая причина — несоблюдение двигательного режима и рекомендаций врачей. Из-за лишних движений кость смещается, а на месте появляется ложный сустав. Исправлять патологии приходится хирургическим путём.
Третья причина неправильного сращения костей — неправильно поставленный гипс. Если гипсовый лонгет не будет хорошо фиксировать место перелома, кость может вообще не срастись, предупредил Исаев в разговоре с РИАМО.