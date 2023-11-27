Россиянам рассказали, почему переломы не всегда срастаются

Сращиванию кости после перелома могут мешать заболевания, это первая причина. Сильно замедлить процесс может остеопороз, при котором уменьшается плотность костей. Ещё кости плохо срастаются у пациентов с заболеваниями сосудов ног, с сахарным диабетом, у курильщиков.

Вторая причина — несоблюдение двигательного режима и рекомендаций врачей. Из-за лишних движений кость смещается, а на месте появляется ложный сустав. Исправлять патологии приходится хирургическим путём.

Третья причина неправильного сращения костей — неправильно поставленный гипс. Если гипсовый лонгет не будет хорошо фиксировать место перелома, кость может вообще не срастись, предупредил Исаев в разговоре с РИАМО.