Россиянам рассказали, почему после бассейна кружится голова

Одна из проблем, приводящих к головокружению после бассейна, — плохая сушка волос. Обычно в фитнес-клубах или бассейнах фены маломощные. А некоторые вообще не сушат волосы и так выходят на мороз. Влажной остаётся не только кожа на голове, но и наружный слуховой проход. При выходе на холод происходит калорическая реакция.

Вторая причина головокружения — промывание серных пробок холодной или горячей водой. Владимир Зайцев посоветовал делать эту процедуру только тёплой водой.

Зимой у некоторых любителей поплавать появляются также синуситы. У них воспаляется задняя стенка глотки, пазухи носа. Эти проблемы возникают и у не посещающих бассейны людей, которые моют голову и выскакивают на улицу, не высохнув. С головокружениями рискуют столкнуться и те, кто любят после распаривания нырнуть во что-то холодное — снег, купель, бассейн и т. д., сказал врач «Аргументам и фактам».