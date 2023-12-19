Здоровье
05:00, 19 декабря 2023
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Россиянам рассказали, почему зимой болят зубы

Зимой в основном холодно и серо. Уходишь на работу по темноте, возвращаешься, уже когда солнышко зашло, а это минус витамин D. Плюс из-за переохлаждения легко можно простудиться. Но оказывается, не в одной простуде дело. Развиться может и кариес, пульпит, периодонтит или флюс. Об этом рассказала врач-стоматолог, основательница клиники Smilestudio Луиза Автандилян.

Россиянам рассказали, почему зимой болят зубы
© wavebreakmedia_micro / freepik.com

Дело в том, что витамин D участвует в усвоении кальция. И из-за дефицита этого витамина эмаль размягчается, истончается и начинает разрушаться под воздействием агрессивных кислот, выделяемых бактериями.

Кроме того, из-за перепадов температур зубная эмаль становится гиперчувствительной, что приводит к возникновению боли, например, во время еды, сообщила врач «Газете.Ru».

Чтобы помочь зубам в зимнее время, стоматолог советует:

  • не пить горячие напитки на улице;
  • избегать долгих разговоров на морозе и вдыхать холодный воздух носом;
  • после простуды смените зубную щётку на новую;
  • придерживайтесь разнообразного и полезного питания;
  • чистите зубы утром после завтрака и вечером перед сном.

А для снижения чувствительности зубов можно пользоваться укрепляющими лечебно-профилактическими ополаскивателями и суспензиями для полости рта на основе гидроксиапатита кальция. Его молекулы заполняют трещинки на поверхности зубной эмали.

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Автор:Виктор Круглов
Редакция
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