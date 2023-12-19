Россиянам рассказали, почему зимой болят зубы

Дело в том, что витамин D участвует в усвоении кальция. И из-за дефицита этого витамина эмаль размягчается, истончается и начинает разрушаться под воздействием агрессивных кислот, выделяемых бактериями.

Кроме того, из-за перепадов температур зубная эмаль становится гиперчувствительной, что приводит к возникновению боли, например, во время еды, сообщила врач «Газете.Ru».

Чтобы помочь зубам в зимнее время, стоматолог советует:

не пить горячие напитки на улице;

избегать долгих разговоров на морозе и вдыхать холодный воздух носом;

после простуды смените зубную щётку на новую;

придерживайтесь разнообразного и полезного питания;

чистите зубы утром после завтрака и вечером перед сном.

А для снижения чувствительности зубов можно пользоваться укрепляющими лечебно-профилактическими ополаскивателями и суспензиями для полости рта на основе гидроксиапатита кальция. Его молекулы заполняют трещинки на поверхности зубной эмали.

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