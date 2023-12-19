Россиянам рассказали, почему зимой болят зубы
Зимой в основном холодно и серо. Уходишь на работу по темноте, возвращаешься, уже когда солнышко зашло, а это минус витамин D. Плюс из-за переохлаждения легко можно простудиться. Но оказывается, не в одной простуде дело. Развиться может и кариес, пульпит, периодонтит или флюс. Об этом рассказала врач-стоматолог, основательница клиники Smilestudio Луиза Автандилян.
Дело в том, что витамин D участвует в усвоении кальция. И из-за дефицита этого витамина эмаль размягчается, истончается и начинает разрушаться под воздействием агрессивных кислот, выделяемых бактериями.
Кроме того, из-за перепадов температур зубная эмаль становится гиперчувствительной, что приводит к возникновению боли, например, во время еды, сообщила врач «Газете.Ru».
Чтобы помочь зубам в зимнее время, стоматолог советует:
- не пить горячие напитки на улице;
- избегать долгих разговоров на морозе и вдыхать холодный воздух носом;
- после простуды смените зубную щётку на новую;
- придерживайтесь разнообразного и полезного питания;
- чистите зубы утром после завтрака и вечером перед сном.
А для снижения чувствительности зубов можно пользоваться укрепляющими лечебно-профилактическими ополаскивателями и суспензиями для полости рта на основе гидроксиапатита кальция. Его молекулы заполняют трещинки на поверхности зубной эмали.
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