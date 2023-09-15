Россиянам рассказали, сколько служат зубные импланты и нужно ли за ним ухаживать

Сколько может продержаться имплант

«Искусственный зуб» способен прослужить очень долго, если его установят правильно и если за ним тщательно следить. Также играет роль качество самого протеза.

« Импланты, если их подобрали и установили правильно, могут служить 20 лет и даже дольше . Ведь что такое имплант? Это протез в виде винта, который устанавливается в костной ткани. Постепенно имплант срастается с костью, что обеспечивает его надёжную фиксацию», — объяснил «Секрету фирмы» Вячеслав Минко.

По словам врача, современные импланты производят из биосовместимых материалов — титана, алюминиевой и циркониевой керамики. Организм не не воспринимает их как нечто инородное, чуждое.

«Остеоинтеграциея, то есть процесс срастания импланта с костной тканью, занимает несколько месяцев . На имплант, который по сути заменяет собой корень зуба, устанавливается коронка. Всё, на этом процесс восстановления зуба заканчивается, и пациент получает красивую улыбку "без дыр"», — рассказал стоматолог.

Нужно ли ухаживать за имплантом

Сколько прослужит имплант — во многом зависит от поведения самого пациента. Однако ничего сверхъестественного от него не требуется. Главное — поддерживать гигиену полости рта.

«Большая ошибка – думать, что имплант не может заболеть, поэтому за ним не нужно ухаживать. Чистка зубов в домашних условиях, профилактические визиты к стоматологу, регулярная профессиональная чистка, использование ирригатора – всё это необходимо каждому человеку, вне зависимости от количества установленных имплантов», — пояснил Минко.

Плохой уход за имплантом чреват воспалением тканей вокруг протеза — периимплантитом. Болезнь провоцируют патогенные микроорганизмы, которые накапливаются между имплантом и десной.

«Развивается воспалительный процесс, десна становится рыхлой и болезненной, в ткань десны всё активнее проникают микробы и частицы пищи, что провоцирует уже нагноение», — рассказал врач.

Когда возникает риск поломки импланта

По словам стоматолога, импланты приживаются и служат долго, но когда начнутся первые поломки — сказать сложно, нет какого-то единого сценария. Всё зависит от индивидуальных особенностей пациента и самого импланта.

«Вот почему очень важно периодически посещать стоматолога, который не только даст рекомендации по уходу, но и оценит состояние импланта. Через 10-30 лет может возникнуть риск поломки или смещения импланта , и врач всегда сможет предупредить подобную ситуацию и скорректировать её», — сказал Минко.

Сколько надо ставить имплантов

При желании, можно поставить имплант на каждый зуб, но это не всегда целесообразно. Ведь что такое имплант? Это конструкция, которая заменяет корень зуба. Если отсутствует один зуб, то устанавливается один имплант, далее врач и пациент ждут приживления, а потом уже устанавливается видимая часть зуба — коронка.

«Если отсутствует несколько соседних зубов, то врач может порекомендовать установить два импланта. А зубы заменить мостовидным протезом», — объяснил Минко.

По его словам, двумя имплантами врачи могут восстановить сразу 5 зубов. А если нет всего зубного ряда, то может понадобиться 4–6 имплантов. В целом, сказал врач, медики стараются обойтись как можно меньшим количеством протезов. Это обусловлено заботой здоровье пациента, а также о его времени и деньгах.