Россиянам рассказали, в какой рыбе точно не будет паразитов

Редко находят гельминтов в рыбах, обитающих в открытом море или океане. Это же касается рыб, которые обитают в холодной воде (к примеру, тунца).

Самая безопасная в этом плане среди речных рыб — судак.

Гельминтов точно не будет в искусственно выращенной рыбе. Таким особям вводят специальное средство для профилактики паразитов, сообщило издание «Аргументы и факты».

Ранее биолог предупредила, почему к кальмарам стоит относиться осторожнее.