Опубликовано 04 февраля 2024, 18:40
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Россиянам рассказали, в какой рыбе точно не будет паразитов
Сырая и плохо обработанная рыба опасна тем, что человек может заразиться от неё глистами и паразитами. Причём потенциальному заражению подвержена любая пресноводная, морская и океаническая рыба. Особенно это огорчает любителей суши и роллов, в которых как раз используют сырую рыбу. Тем не менее есть виды рыб, в которых практически невозможно встретить паразитов.
Редко находят гельминтов в рыбах, обитающих в открытом море или океане. Это же касается рыб, которые обитают в холодной воде (к примеру, тунца).
Самая безопасная в этом плане среди речных рыб — судак.
Гельминтов точно не будет в искусственно выращенной рыбе. Таким особям вводят специальное средство для профилактики паразитов, сообщило издание «Аргументы и факты».
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