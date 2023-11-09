Россиянам рассказали, в каком случае отказ от сладкого смерти подобен
О вреде сладостей и добавленного сахара врачи говорят каждый день. Медики уверены, что многие распространённые заболевания провоцирует чрезмерное потребление сахара. В стремлении оздоровиться некоторые люди решают полностью отказаться от сладкого — но это уже другая крайность. Если человек вообще ни в каком виде не будет потреблять сахар, то он и умереть может, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
Без сахара человек нормально жить не сможет. Он снабжает организм питательными веществами. Наш мозг работает как часы только благодаря глюкозе.
Почему тогда врачи призывают снижать потребление сахара? Всё просто: россияне получают слишком много скрытого сахара через продукты питания и напитки. Если вдобавок к этому ещё есть и сладости, то начнутся проблемы со здоровьем. Но если попытаться полностью исключить поступление сахара в организм извне, то всё может окончиться печально.
«Даже если вы боитесь поправиться, полный отказ от сладостей и сахара — глупая затея», — подчеркнула диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Как же быть тогда? Просто старайтесь своевременно сжигать полученные калории, посоветовала врач. Если съели десерт и в течение следующих 30 минут решили позаниматься спортом, то полученная энергия пойдёт на выполнение физических упражнений, а не отложится в виде жира на боках.
На диете далеко не все сладости под запретом. Какие 4 десерта подойдут худеющим сладкоежкам — узнайте здесь.