Здоровье
14:40, 22 ноября 2023
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Россияне месяцами не могут вылечиться от простуды. Это новый вирус?

У некоторых россиян несколько месяцев не получается вылечится от простуды. Люди жалуются на кашель, температуру, усталость. В норме эти симптомы проходят в течение недели, если не переносить заболевания на ногах и нормально лечиться. Как объяснил иммунолог Николай Крючков, затяжная простуда не связана с появлением нового вируса. Тут дело в другом.

Россияне месяцами не могут вылечиться от простуды. Это новый вирус?
© freepik

Осенью в России традиционно высокая заболеваемость ОРВИ, «просыпаются» множество различных возбудителей заболевания. В таких условиях человек рискует подхватить сразу несколько инфекций.

«Потому неудивительно, что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями», — объяснил «Ленте.ру» иммунолог.

Ранее главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупреждал, что есть россияне, которые могут заразиться одновременно гриппом, коронавирусом и другой ОРВИ. Таки случаи весьма редки, но возможно. Если произошло заражение несколькими вирусами, то в какой-то момент один вирус вытеснит другой.

Ранее мы рассказывали, какое растение рекомендуют использовать для профилактики ОРВИ. У него в 5–10 раз больше витамина C, чем в большинстве фруктов и овощей.

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