Россияне месяцами не могут вылечиться от простуды. Это новый вирус?
У некоторых россиян несколько месяцев не получается вылечится от простуды. Люди жалуются на кашель, температуру, усталость. В норме эти симптомы проходят в течение недели, если не переносить заболевания на ногах и нормально лечиться. Как объяснил иммунолог Николай Крючков, затяжная простуда не связана с появлением нового вируса. Тут дело в другом.
Осенью в России традиционно высокая заболеваемость ОРВИ, «просыпаются» множество различных возбудителей заболевания. В таких условиях человек рискует подхватить сразу несколько инфекций.
«Потому неудивительно, что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями», — объяснил «Ленте.ру» иммунолог.
Ранее главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупреждал, что есть россияне, которые могут заразиться одновременно гриппом, коронавирусом и другой ОРВИ. Таки случаи весьма редки, но возможно. Если произошло заражение несколькими вирусами, то в какой-то момент один вирус вытеснит другой.
Ранее мы рассказывали, какое растение рекомендуют использовать для профилактики ОРВИ. У него в 5–10 раз больше витамина C, чем в большинстве фруктов и овощей.