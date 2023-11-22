Россияне месяцами не могут вылечиться от простуды. Это новый вирус?

Осенью в России традиционно высокая заболеваемость ОРВИ, «просыпаются» множество различных возбудителей заболевания. В таких условиях человек рискует подхватить сразу несколько инфекций.

«Потому неудивительно, что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями», — объяснил «Ленте.ру» иммунолог.

Ранее главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупреждал, что есть россияне, которые могут заразиться одновременно гриппом, коронавирусом и другой ОРВИ. Таки случаи весьма редки, но возможно. Если произошло заражение несколькими вирусами, то в какой-то момент один вирус вытеснит другой.

Ранее мы рассказывали, какое растение рекомендуют использовать для профилактики ОРВИ. У него в 5–10 раз больше витамина C, чем в большинстве фруктов и овощей.