Россиянин годами не лечил кариес и заработал сердечную недостаточность

Как выяснилось, прежде чем попасть к кардиологам, мужчина несколько лет обходил стороной других врачей — стоматологов. Хотя повод был: у него обнаружился кариес, рассказали в Минздраве Кировской области.

Мужчине стало гораздо лучше, после того как ему удалили больные зубы и вылечили те, которые ещё можно было вылечить. Правда, к тому времени изменения в сердце были уже необратимы. Так что заодно пациенту сделали операцию на сердце — установили протез аортального клапана.

Россиянин перенёс хирургическое вмешательство хорошо. Его уже выписали из больницы. Наверняка первым делом он пошёл покупать новую зубную щётку.

Если вам мало одного аргумента, почитайте мнение хирурга-стоматолога Надежды Патлатой, почему крайне вредно не лечить кариес.