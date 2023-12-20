Россиянин отлежал руку во сне так, что она полностью отнялась

У мужчины диагностировали мононевропатию — это болезнь, при которой поражается один периферический нерв. Она может развиться в том числе из-за неудачной позы во время сна, что, видимо, и произошло с мужчиной.

Россиянину прописали гормональную терапию, лечебную гимнастику и другие препараты и процедуры, рассказали в подмосковном Минздраве. Врачам удалось наполовину вернуть мужчине чувствительность в руке. Однако ему потребуется дальнейшая реабилитация.

Поза для сна важна не только для защиты от мононевропатии. От неё зависит качество сна, которое непосредственно отражается на нашем здоровье. Вот 3 самые удачные позы для хорошего сна.