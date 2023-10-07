Россиянин попытался вылечить язву желудка «супермагнитами». Очень зря

Россиянин вычитал в интернете, что от язвенной болезни желудка помогают измельчённые «супермагниты». Это магниты, сделанные из специального сплава — неодима. Они обладают повышенной силой сцепления.

Мужчина какое-то время пил магнитную воду, но язва, к его большому удивлению, не прошла. Более того, живот у него болел с каждым днём всё сильней. В итоге его пришлось везти в больницу, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Наверняка врачи удивились, когда на рентгене увидели, что некое инородное тело опустило желудок пациента аж на 20 сантиметров. Ещё больше они изумились, когда после 2,5-часовой операции вытащили из организма больного 300 граммов магнитных частиц.

«Размагниченный» мужчина пока ещё лежит в больнице и размышляет над ценностью своевременного обращения за медицинской помощью.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее объясняла, чем вредно самолечение по интернету. Этот феномен называется «некомпетентная информированность»: когда человек может нагуглить нужную информацию, но у него нет достаточных знаний, чтобы сделать правильные выводы. И опасно оно не только ухудшением состояния больного.