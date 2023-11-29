Россиянину спасли глаз, вытащив пулю с помощью магнита
Врачи спасли простреленный глаз мужчине из Набережных Челнов. Сначала медикам пришлось стабилизировать состояние контуженого — у него было высокое давление. Потом ему сделали компьютерную томографию, чтобы выяснить, где конкретно находится инородный предмет. Офтальмологи проделали ювелирную работу — смогли вытащить пулю через входное отверстие при помощи магнита.
Операция осложнялась тем, что пуля пробила все оболочки глазного яблока, прежде чем оказаться в стекловидном теле. Тем не менее врачам удалось восстановить нижнюю прямую мышцу и сохранить мужчине глаз.
Теперь пациента ждёт сложный этап лечения и реабилитации, чтобы восстановить зрение, сообщили в Минздраве Татарстана.
Сам пациент рассказал врачам, что получил травму случайно — выстрел был из травматического пистолета с близкого расстояния. Причём он не сразу понял, что с ним произошло, и пошёл в больницу только через несколько часов, когда боль стала совсем невыносимой.
Посоревноваться в способности терпеть боль с россиянином может 35-летний житель Вьетнама. Тот почти полгода проходил с палочками для еды в черепе. Посторонний предмет попал ему в голову во время пьяной драки, однако мужчина заподозрил неладное, только когда почти ослеп.