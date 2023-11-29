Россиянину спасли глаз, вытащив пулю с помощью магнита

Операция осложнялась тем, что пуля пробила все оболочки глазного яблока, прежде чем оказаться в стекловидном теле. Тем не менее врачам удалось восстановить нижнюю прямую мышцу и сохранить мужчине глаз.

Теперь пациента ждёт сложный этап лечения и реабилитации, чтобы восстановить зрение, сообщили в Минздраве Татарстана.

Сам пациент рассказал врачам, что получил травму случайно — выстрел был из травматического пистолета с близкого расстояния. Причём он не сразу понял, что с ним произошло, и пошёл в больницу только через несколько часов, когда боль стала совсем невыносимой.

Посоревноваться в способности терпеть боль с россиянином может 35-летний житель Вьетнама. Тот почти полгода проходил с палочками для еды в черепе. Посторонний предмет попал ему в голову во время пьяной драки, однако мужчина заподозрил неладное, только когда почти ослеп.