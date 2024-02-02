Опубликовано 02 февраля 2024, 14:40
1 мин.
Россиянкам объяснили, как не остаться без пальцев после маникюра
Многие девушки не раз замечали, что во время маникюра случается такое — ногти в лампе начинает печь и даже жечь, причём так, что терпеть просто невозможно. Терапевт Красикова рассказала, почему так случается, как этого избежать и что делать, если всё-таки уже начинает припекать. Спойлер — терпеть не нужно ни в коем случае.
Как объяснила терапевт Алина Красикова, в УФ-лампе гель-лак полимеризуется, то есть затвердевает. Побочным эффектом от этого идёт выделение тепла, которое как раз и может вызвать жжение. И это не единственное, чем может обернуться такой маникюр. Чем опасны УФ-лампы?
- обезвоживание ногтей, из-за чего они становятся менее упругими и более хрупкими;
- ожоги и раздражение кожи вокруг ногтей — из-за неправильной сушки или слишком сильных ламп.
Как избежать ожога во время маникюра
- Нанести защитный крем или лосьон на кожу вокруг ногтей.
- Сократить время сушки под лампой (проверьте инструкцию к лаку и ставьте таймер).
- Покупать только качественные гель-лаки и лампы.
- Реже делать маникюр, чтобы нечасто сушить ногти в лампе, так удастся уберечь их от обезвоживания и истончения.
Если в моменте ногти начинает припекать, то терпеть нельзя — нужно вынуть руки из лампы. А если жжение повторяется несмотря на все предосторожности, то нужно обратиться к специалисту.
Ранее юрист рассказывала, как вернуть деньги за некачественную услугу, оказанную в салоне красоты. Узнать об этом можно здесь.