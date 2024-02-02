Россиянкам объяснили, как не остаться без пальцев после маникюра

Как объяснила терапевт Алина Красикова, в УФ-лампе гель-лак полимеризуется, то есть затвердевает. Побочным эффектом от этого идёт выделение тепла, которое как раз и может вызвать жжение. И это не единственное, чем может обернуться такой маникюр. Чем опасны УФ-лампы?

обезвоживание ногтей, из-за чего они становятся менее упругими и более хрупкими;

ожоги и раздражение кожи вокруг ногтей — из-за неправильной сушки или слишком сильных ламп.

Как избежать ожога во время маникюра

Нанести защитный крем или лосьон на кожу вокруг ногтей. Сократить время сушки под лампой (проверьте инструкцию к лаку и ставьте таймер). Покупать только качественные гель-лаки и лампы. Реже делать маникюр, чтобы нечасто сушить ногти в лампе, так удастся уберечь их от обезвоживания и истончения.

Если в моменте ногти начинает припекать, то терпеть нельзя — нужно вынуть руки из лампы. А если жжение повторяется несмотря на все предосторожности, то нужно обратиться к специалисту.

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