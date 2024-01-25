Опубликовано 25 января 2024, 04:00
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Россиянкам 50+ рассказали, как сохранить шикарную кожу
Даже самая передовая косметика не сможет полностью остановить процессы старения. Надеяться, что в 50 кожа будет такая же, как в 30, не стоит. Особенно женщинам, у которых многое зависит ещё и от гормонального фона. Тем не менее в любом возрасте можно помочь коже выглядеть шикарно. Главное — подобрать грамотный уход, рассказала дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина.
Эксперт назвала компоненты, которые обязательно должны быть в возрастной косметике:
- эстрогеноподобного действия (например, экстракт сои, клевера, хмеля),
- лифтинговые (например, гидролизованный коллаген, мукополисахариды, гиалуроновая кислота),
- питательные ингредиенты,
- увлажняющие ингредиенты.
Косметологи подбирают процедуры в зависимости от типа старения — мелкоморщинистый, деформационный, смешанный и мускульный. Также на это влияет состояние здоровья и то, как вы ухаживали за кожей в более раннем возрасте, добавила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
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