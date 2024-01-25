Россиянкам 50+ рассказали, как сохранить шикарную кожу

Эксперт назвала компоненты, которые обязательно должны быть в возрастной косметике:

эстрогеноподобного действия (например, экстракт сои, клевера, хмеля),

лифтинговые (например, гидролизованный коллаген, мукополисахариды, гиалуроновая кислота),

питательные ингредиенты,

увлажняющие ингредиенты.

Косметологи подбирают процедуры в зависимости от типа старения — мелкоморщинистый, деформационный, смешанный и мускульный. Также на это влияет состояние здоровья и то, как вы ухаживали за кожей в более раннем возрасте, добавила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Все знают, что на состояние кожи, в том числе наличие морщин, влияет ультрафиолетовое излучение. Теперь учёные выяснили ещё одну неожиданную причину появления мелких морщинок на лице.