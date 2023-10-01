Здоровье
07:30, 01 октября 2023
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Россиянкам назвали 5 опасных ошибок при ношении бюстгальтера

В последнее время девушки всё чаще отказываются от ношения лифчиков и бюстгальтеров, но всё же они пока остаются важной частью женского гардероба. И главное — есть ведь из чего выбрать. Тут и мягкие варианты, и с косточками, и пуш-ап, и просто кружевные. Только вот нужно также знать как это всё правильно носить. Какие в связи с этим ошибки допускают женщины, рассказала онколог-маммолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Петрова.

Россиянкам назвали 5 опасных ошибок при ношении бюстгальтера
© Freepik/yanalya

5 ошибок при ношении бюстгальтера

  1. Отказ от бюстгальтера. Во-первых, лифчик поддерживает грудь во время физической активности и избавляет от болевых ощущений. А ещё снижает риск растяжения кожи и связок груди, а это отличный вклад в сохранение упругости и предотвращении потери формы в будущем.

  2. Один и тот же размер всю жизнь. Грудь меняется в течение жизни, например, из-за изменения веса, гормональных колебаний, беременности и старением. Если не подстраивать лифчик под новую грудь, будет дискомфортно, что на здоровье хорошо точно не сказывается.

  3. Лифчики из дешёвой ткани. Такая быстро истончается и теряет функциональность — в итоге это может негативно сказаться на состоянии груди.

Лучше всего лифчики из хлопка, микрофибры и эластана. Такие ткани позволяют коже дышать, снижают риск раздражения и обеспечивают лучшую поддержку.

  1. Отказ от спортивных лифчиков. Эта модель подходит не только для тренировок, но и на каждый день и обеспечивают дополнительную поддержку груди.

  2. Сон в бюстгальтере. Допустим, только если вам действительно комфортно спать в конкретной модели лифчика.

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