Россиянкам назвали 5 опасных ошибок при ношении бюстгальтера

В последнее время девушки всё чаще отказываются от ношения лифчиков и бюстгальтеров, но всё же они пока остаются важной частью женского гардероба. И главное — есть ведь из чего выбрать. Тут и мягкие варианты, и с косточками, и пуш-ап, и просто кружевные. Только вот нужно также знать как это всё правильно носить. Какие в связи с этим ошибки допускают женщины, рассказала онколог-маммолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Петрова.