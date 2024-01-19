Россиянкам объяснили, как распознать беременность на ранних сроках

Это может быть изменение вкусовых пристрастий. Например, что-то может полюбиться сильнее, чем раньше, а что-то, наоборот, вызвать отвращение. Эти симптомы могут появиться через 7−10 дней после задержки.

Также могут добавиться утренняя (и не только) тошнота, вздутие кишечника, болезненность и увеличение молочных желёз, раздражительность, плаксивость и сонливость. А ещё частые походы в туалет по-маленькому.

При появлении первых признаков беременности стоит сделать тест или же сдать анализ крови на хорионический гонадотропин (ХГЧ). Последний будет надёжнее. А дальше важно отправиться к врачу на УЗИ, чтобы убедиться, что беременность не внематочная.

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