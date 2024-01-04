Россиянкам объяснили, можно ли сбривать волосы на руках

Переживать за то, что новые волоски будут более густыми и жёсткими не стоит. В то же время есть ряд причин, по которым лучше всё же отказаться от этой затеи. Во-первых, вам будет сложно привыкнуть. Дело в том, что в процессе бритья мы срезаем волос под корень и на его месте продолжает расти тот же волос, но только с более толстым началом. Хвалёная гладкость сохраняется всего пару дней, а далее начинают выступать более жёсткие волосы.

Во-вторых, нельзя исключать появление вросших волос. Это происходит из-за того, что верхний слой эпидермиса при бритье истончается и волоску сложнее «пробиться» через него. И наконец, из-за частого бритья возникает сухость кожи.

Но если вас эти вещи не пугают, то вот советы, которых стоит придерживаться во время бритья:

увлажняйте кожу в процессе и после;

почаще меняйте лезвия;

пользуйтесь скрабом;

брейте волосы только по направлению роста.

О том, как избавиться от вросших волос, рассказали в этом материале.