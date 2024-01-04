Здоровье
09:20, 04 января 2024
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Россиянкам объяснили, можно ли сбривать волосы на руках

В погоне за гладкостью кожи девушки готовы избавляться от растительности не только на ногах, в зоне бикини и на лице, но ещё и на руках. Но на этот счёт существует множество мифов. Взять хотя бы тот, что гласит, что от бритья новые волосы будут расти ещё более густыми и жёсткими. Разбираемся, так ли всё это на самом и деле и стоит ли всё-таки избавляться от волосков на руках.

Россиянкам объяснили, можно ли сбривать волосы на руках
© Freepik

Переживать за то, что новые волоски будут более густыми и жёсткими не стоит. В то же время есть ряд причин, по которым лучше всё же отказаться от этой затеи. Во-первых, вам будет сложно привыкнуть. Дело в том, что в процессе бритья мы срезаем волос под корень и на его месте продолжает расти тот же волос, но только с более толстым началом. Хвалёная гладкость сохраняется всего пару дней, а далее начинают выступать более жёсткие волосы.

Во-вторых, нельзя исключать появление вросших волос. Это происходит из-за того, что верхний слой эпидермиса при бритье истончается и волоску сложнее «пробиться» через него. И наконец, из-за частого бритья возникает сухость кожи.

Но если вас эти вещи не пугают, то вот советы, которых стоит придерживаться во время бритья:

  • увлажняйте кожу в процессе и после;
  • почаще меняйте лезвия;
  • пользуйтесь скрабом;
  • брейте волосы только по направлению роста.

О том, как избавиться от вросших волос, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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