Россиянкам объяснили, можно ли сбривать волосы на руках
В погоне за гладкостью кожи девушки готовы избавляться от растительности не только на ногах, в зоне бикини и на лице, но ещё и на руках. Но на этот счёт существует множество мифов. Взять хотя бы тот, что гласит, что от бритья новые волосы будут расти ещё более густыми и жёсткими. Разбираемся, так ли всё это на самом и деле и стоит ли всё-таки избавляться от волосков на руках.
Переживать за то, что новые волоски будут более густыми и жёсткими не стоит. В то же время есть ряд причин, по которым лучше всё же отказаться от этой затеи. Во-первых, вам будет сложно привыкнуть. Дело в том, что в процессе бритья мы срезаем волос под корень и на его месте продолжает расти тот же волос, но только с более толстым началом. Хвалёная гладкость сохраняется всего пару дней, а далее начинают выступать более жёсткие волосы.
Во-вторых, нельзя исключать появление вросших волос. Это происходит из-за того, что верхний слой эпидермиса при бритье истончается и волоску сложнее «пробиться» через него. И наконец, из-за частого бритья возникает сухость кожи.
Но если вас эти вещи не пугают, то вот советы, которых стоит придерживаться во время бритья:
- увлажняйте кожу в процессе и после;
- почаще меняйте лезвия;
- пользуйтесь скрабом;
- брейте волосы только по направлению роста.
О том, как избавиться от вросших волос, рассказали в этом материале.