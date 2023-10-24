Россиянкам посоветовали есть червячков для защиты от морщин. Пальчики оближешь
Нашёлся ещё один способ совместить приятное с полезным — нужно есть червячков. Но не обитателей почвы, а обитателей кондитерских магазинов. Мармеладные червячки содержат желатин — термически обработанный сырой коллаген. Волокна коллагена создают «каркас» для упругого, чёткого овала лица. Подробнее о пользе червячков рассказала преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Татьяна Юрченко.
Любой мармелад содержит желатин, а значит, служит источником коллагена. Юрченко напомнила, что коллаген делает кожу эластичной и при этом положительно влияет на опорно-двигательный аппарат.
Организм вырабатывает коллаген самостоятельно. Однако с возрастом он делает это всё слабее и слабее, поэтому белок приходится доставлять извне. Иначе рано начнут появляться морщины, будут страдать кости, сухожилия и связки.
«Разумное употребление мармелада на желатиновой основе поможет укрепить соединительные ткани, а также предотвратить образование морщин», — сказала Юрченко порталу Life.ru.
Желатин ещё хорош тем, что содержит глицин — ту самую аминокислоту, которую студенты и школьнику пьют перед экзаменами, чтобы лучше соображать.
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