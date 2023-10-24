Россиянкам посоветовали есть червячков для защиты от морщин. Пальчики оближешь

Любой мармелад содержит желатин, а значит, служит источником коллагена. Юрченко напомнила, что коллаген делает кожу эластичной и при этом положительно влияет на опорно-двигательный аппарат.

Организм вырабатывает коллаген самостоятельно. Однако с возрастом он делает это всё слабее и слабее, поэтому белок приходится доставлять извне. Иначе рано начнут появляться морщины, будут страдать кости, сухожилия и связки.

«Разумное употребление мармелада на желатиновой основе поможет укрепить соединительные ткани, а также предотвратить образование морщин», — сказала Юрченко порталу Life.ru.

Желатин ещё хорош тем, что содержит глицин — ту самую аминокислоту, которую студенты и школьнику пьют перед экзаменами, чтобы лучше соображать.

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