Россиянкам рассказали, чем опасен грипп во время беременности. Последствия страшные

По словам врача, опаснее всего подхватить грипп в первом триместре, когда у малыша формируются органы и системы организма. Заболевание повышает риск развития пороков плода и самопроизвольного прерывания беременности. Если же беременность сохранится, есть вероятность развития маловодия и задержки развития плода.

Во втором и третьем триместрах грипп может привести к задержке развития плода и нарушению работы плаценты, также повышается риск развития анемии у самой беременной.

Но кроме того, в какой период женщина заболела, нужно учитывать и другие факторы — есть ли сопутствующие заболевания и осложнения, вредные привычки и лишний вес, а также насколько тяжело протекает заболевание и как быстро она начала лечиться.

Организм женщины во время беременности как никогда требует внимания, а если в нём изначально есть проблемы, то усиленного. Мы рассказывали, как этот период переживают глаза — в зависимости от того, были ли патологии изначально.