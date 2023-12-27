Россиянкам рассказали, когда от пудры можно покрыться прыщами

Из всех косметических средств пудра — одно из наиболее долговечных благодаря сухой текстуре, которая портится медленнее других. Но это не значит, что у пудры нет срока годности или её невозможно испортить (например, допустив попадание в неё влаги).

Что же будет, если воспользоваться просроченной или испорченной пудрой? Готовьтесь увидеть на коже высыпания и покраснения, а во время нанесения макияжа могут быть неприятные ощущения. И, как и с любым просроченным косметическим продуктом, есть риск возникновения инфекции — грибка, плесени и т. п.

Особенно опасна такая пудра для обладательниц чувствительной кожи. У них могут появиться прыщи и даже аллергия, предупредила эксперт в разговоре с «Аргументами и фактами».

Косметика сейчас стоит столько, что иногда очень хочется нарушить все сроки годности, только чтобы она прослужила подольше. Увы, такой подход только принесёт больше проблем. Почитайте, что с вашими глазами может сделать просроченная тушь.