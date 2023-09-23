Россиянкам рассказали, в какой позе лучше спать, чтобы не было морщин

Качество сна зависит от очень многих факторов, даже от того, в какой позе мы спим и на каком постельном белье. А между качеством сна и количеством «сонных морщин» есть прямая связь.

Более выраженные морщины будут на той стороне, на которой чаще всего спит человек. Так что самые нежелательные позы для сна — на боку или на животе. От этого могут появиться ранние морщины на шее, лице и в области декольте. Так что лучше всего спать лицом вверх.

Подушка тоже важна. Слишком высокая подушка поспособствует образованию морщин на шее и щеках. Лучше выбрать подушку средней или низкой высоты.

Можно класть дополнительные подушки, чтобы приучить себя ко сну на спине и предотвратить случайное переворачивание на живот или набок во время сна.

Тем, кто категорически не может спать на спине, стоит купить специальную анатомическую подушку с выемками для щёк, которая снижает появление отёков после сна.

Хорошее постельное бельё тоже важно. Наволочка должна быть сшита из комфортной, дышащей и мягкой ткани, которая не врезается в кожу во время сна, заключила косметолог.