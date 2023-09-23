Россиянкам рассказали, в какой позе лучше спать, чтобы не было морщин
Хороший сон — залог не только здоровья, но и красоты. После 30 лет на лице всё отчётливее начинают проступать «сонные морщины». Из-за снижения уровня коллагена, гиалуроновой кислоты и функции фибробластов кожа становится более тонкой и чувствительной, поэтому на ней остаются «линии сна». Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Шабаги Мадиева рассказала, как замедлить этот процесс.
Качество сна зависит от очень многих факторов, даже от того, в какой позе мы спим и на каком постельном белье. А между качеством сна и количеством «сонных морщин» есть прямая связь.
Более выраженные морщины будут на той стороне, на которой чаще всего спит человек. Так что самые нежелательные позы для сна — на боку или на животе. От этого могут появиться ранние морщины на шее, лице и в области декольте. Так что лучше всего спать лицом вверх.
Подушка тоже важна. Слишком высокая подушка поспособствует образованию морщин на шее и щеках. Лучше выбрать подушку средней или низкой высоты.
Можно класть дополнительные подушки, чтобы приучить себя ко сну на спине и предотвратить случайное переворачивание на живот или набок во время сна.
Тем, кто категорически не может спать на спине, стоит купить специальную анатомическую подушку с выемками для щёк, которая снижает появление отёков после сна.
Хорошее постельное бельё тоже важно. Наволочка должна быть сшита из комфортной, дышащей и мягкой ткани, которая не врезается в кожу во время сна, заключила косметолог.