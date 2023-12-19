Здоровье
19:20, 19 декабря 2023
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Россиянке удалили камень размером с телефон. А врачи говорили цистит

Камни в почках или в мочевом пузыре возникают, в том числе из-за неправильного питания или ряда генетических факторов. Они доставляют своему владельцу сильную боль и дискомфорт, а избавиться от крупных камней можно только с помощью операций. Так случилось и с одной россиянкой. Правда, размеры камней удивили даже медиков. Один из них был размером с телефон — 8,5 см.

Россиянке удалили камень размером с телефон. А врачи говорили цистит
© Минздрав

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, 50-летняя женщина обратилась в Электростальскую больницу с жалобами на боль в пояснице. Эти боли беспокоили её уже больше пяти лет, но врачи уверяли — хронический цистит.

Но на этот раз после комплексного обследования у женщины в мочевом пузыре нашли камни. И не просто камни, а камни гигантских размеров. Россиянке пришлось срочно делать операцию и начинать антибактериальную терапию. Операция была непростой из-за спаечного процесса в брюшной полости. В результате врачи достали из мочевого два огромных камня — размером 5,5 и 8,5 см, объяснила уролог Ольга Чежина. Сейчас с россиянкой всё хорошо, она идёт на поправку.

В Минздраве напомнили, что камни появляются из-за плохой генетики, высокого уровня кальция, ожирения и плохого питания. Врачи советуют пить побольше воды и регулярно проходить осмотры.

Ранее у молодой девушки нашли более 300 камней в почках. Воду она почти не пила.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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