Россиянке удалили камень размером с телефон. А врачи говорили цистит
Камни в почках или в мочевом пузыре возникают, в том числе из-за неправильного питания или ряда генетических факторов. Они доставляют своему владельцу сильную боль и дискомфорт, а избавиться от крупных камней можно только с помощью операций. Так случилось и с одной россиянкой. Правда, размеры камней удивили даже медиков. Один из них был размером с телефон — 8,5 см.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, 50-летняя женщина обратилась в Электростальскую больницу с жалобами на боль в пояснице. Эти боли беспокоили её уже больше пяти лет, но врачи уверяли — хронический цистит.
Но на этот раз после комплексного обследования у женщины в мочевом пузыре нашли камни. И не просто камни, а камни гигантских размеров. Россиянке пришлось срочно делать операцию и начинать антибактериальную терапию. Операция была непростой из-за спаечного процесса в брюшной полости. В результате врачи достали из мочевого два огромных камня — размером 5,5 и 8,5 см, объяснила уролог Ольга Чежина. Сейчас с россиянкой всё хорошо, она идёт на поправку.
В Минздраве напомнили, что камни появляются из-за плохой генетики, высокого уровня кальция, ожирения и плохого питания. Врачи советуют пить побольше воды и регулярно проходить осмотры.
Ранее у молодой девушки нашли более 300 камней в почках. Воду она почти не пила.