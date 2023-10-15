Россиянке вывернуло ногу, как у кузнечика. Но доктора смогли это исправить

Почти два года Оксана Крылова стояла в очереди, чтобы получить квоту на замену сустава в ростовской клинике. Но за это время нога искривилась, и ей сказали, что за такие сложные случаи не берутся.

В Саратове, куда после этого послали пациентку, ей тоже отказали. Но в отказе оказалась зацепка: там написали, что для исправления подобных дефектов нужно специальное оборудование, и женщина начала искать информацию в интернете.

Оказалось, что всё есть в клинике медицинского университета Ростова. Там за Оксану взялась ортопед, доктор медицинских наук Анна Алабут.

На первом этапе пациентке выполнили костную пластику: заполнили пустоты бедренной кости аллотрансплантатом (костью от донора) и гидроксиапатитом кальция (искусственной костью), которая служит основой для образования новой костной ткани. Без этого было невозможно выполнить эндопротезирование: крепить протез фактически было не к чему. А спустя 3 месяца хирурги выполнили эндопротезирование коленного сустава.

Теперь пациентка, у которой левая нога сгибалась, как у кузнечика, только вбок, говорит, что ушла из клиники «фактически с новой ногой» — такой ровной она её ещё не видела.