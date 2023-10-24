Пациентку под наркозом уронили со стола

Женщина делала в частной клинике эндоскопию. Выбрала вариант с общим наркозом. В этом случае делают укол и будят, когда процедура уже закончилась. В общем, дальше только на поправку.

Однако в случае с нашей пациенткой потребовалась дополнительная помощь врачей. Во время процедуры, как рассказали медики, она упала со стола. Проснулась — почему-то сильно болит голова, с лица течёт кровь, на него накладывают швы.

После этого в той же клинике женщине сделали рентген и компьютерную томографию головы и шеи, а ещё попросили не обращаться в скорую помощь. Но она эту просьбу не выполнила — приехавшие медики забрали её уже в государственную клинику. Там у пострадавшей диагностировали целый ассортимент проблем со здоровьем: перелом лобного отростка челюсти, раны век, верхней губы, ушибы, гематомы лица, закрытый перелом носа, контузия глаза и парез глазного нерва.

Теперь пациентка судится с частной клиникой.