Пациентку под наркозом уронили со стола
Пока одни пациенты проходят не самые приятные процедуры в трезвом уме и твёрдой памяти, другие выбирают наркоз, чтобы получить поменьше впечатлений. Однако возможность всё контролировать в сознании порой оказывается очень к месту. Так, пациентка севастопольской клиники, пока спала во время процедуры, упала со стола… Ехать после этого пришлось не домой, а в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Женщина делала в частной клинике эндоскопию. Выбрала вариант с общим наркозом. В этом случае делают укол и будят, когда процедура уже закончилась. В общем, дальше только на поправку.
Однако в случае с нашей пациенткой потребовалась дополнительная помощь врачей. Во время процедуры, как рассказали медики, она упала со стола. Проснулась — почему-то сильно болит голова, с лица течёт кровь, на него накладывают швы.
После этого в той же клинике женщине сделали рентген и компьютерную томографию головы и шеи, а ещё попросили не обращаться в скорую помощь. Но она эту просьбу не выполнила — приехавшие медики забрали её уже в государственную клинику. Там у пострадавшей диагностировали целый ассортимент проблем со здоровьем: перелом лобного отростка челюсти, раны век, верхней губы, ушибы, гематомы лица, закрытый перелом носа, контузия глаза и парез глазного нерва.
Теперь пациентка судится с частной клиникой.