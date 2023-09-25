Здоровье
19:10, 25 сентября 2023
1 мин.

Россиянок предупредили об опасности бесконтрольного приёма противозачаточных

Бесконтрольный приём гормональных препаратов может вызвать тромбоз. Об этом напомнила врач-терапевт Татьяна Романенко. Всё потому, что у таких препаратов есть свойство повышать свёртываемость крови. К таким препаратам относятся, в частности, оральные контрацептивы, сказала врач изданию «Москва 24». Как же тогда выбирать противозачаточные?

Россиянок предупредили об опасности бесконтрольного приёма противозачаточных
© PxHere

Совсем отказываться от оральных контрацептивов не нужно. Повлияют они на свёртываемость крови или нет, зависит от исходного состояния организма, отметила врач.

Тем не менее таблетки должен назначить врач. У противозачаточных, как и у любого препарата, есть показания и противопоказания, отметила Романенко. Так что оценить, какие подойдут именно вам, может только специалист, заключила она.

Тромбы не всегда смертельно опасны. Всё дело в их местоположении: поверхностные сгустки ничем не чреваты, другое дело — тромбоз глубоких вен. Вот три признака, по которым можно заметить это опасное состояние.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.