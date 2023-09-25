Россиянок предупредили об опасности бесконтрольного приёма противозачаточных

Совсем отказываться от оральных контрацептивов не нужно. Повлияют они на свёртываемость крови или нет, зависит от исходного состояния организма, отметила врач.

Тем не менее таблетки должен назначить врач. У противозачаточных, как и у любого препарата, есть показания и противопоказания, отметила Романенко. Так что оценить, какие подойдут именно вам, может только специалист, заключила она.

Тромбы не всегда смертельно опасны. Всё дело в их местоположении: поверхностные сгустки ничем не чреваты, другое дело — тромбоз глубоких вен. Вот три признака, по которым можно заметить это опасное состояние.