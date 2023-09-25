Россиянок предупредили об опасности бесконтрольного приёма противозачаточных
Бесконтрольный приём гормональных препаратов может вызвать тромбоз. Об этом напомнила врач-терапевт Татьяна Романенко. Всё потому, что у таких препаратов есть свойство повышать свёртываемость крови. К таким препаратам относятся, в частности, оральные контрацептивы, сказала врач изданию «Москва 24». Как же тогда выбирать противозачаточные?
Совсем отказываться от оральных контрацептивов не нужно. Повлияют они на свёртываемость крови или нет, зависит от исходного состояния организма, отметила врач.
Тем не менее таблетки должен назначить врач. У противозачаточных, как и у любого препарата, есть показания и противопоказания, отметила Романенко. Так что оценить, какие подойдут именно вам, может только специалист, заключила она.
Тромбы не всегда смертельно опасны. Всё дело в их местоположении: поверхностные сгустки ничем не чреваты, другое дело — тромбоз глубоких вен. Вот три признака, по которым можно заметить это опасное состояние.