Опубликовано 29 января 2024, 20:00
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Ртуть на тарелке. Почему к кальмарам стоит относиться осторожно
Биолог Трофимова посоветовала раз в неделю есть кальмары. Они будут хорошим подспорьем в правильном питании, когда на красное мясо часто не раскошелишься, а птица и рыба уже стоят поперёк горла. В кальмарах полно пользы, мало калорий, а при этом стоят они приятно. Однако назвать их волшебным продуктом тоже не получится — стоит учесть и возможный вред.
Польза кальмаров
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова рассказала о преимуществах кальмаров.
- Полно белка — на 100 г приходится до 18 г.
- Он легко усваивается и подходит для тех, кто набирает мышечную массу.
- Мало калорий — на 100 г всего 100 ккал, подойдёт для легкого ужина.
- Разнообразие витаминов и минералов — витамины группы В, Е, аскорбиновая кислота, йод, марганец, селен, железо, фосфор, жирные кислоты омега-3 и омега-6.
- Полезен для женского здоровья.
Минусы кальмаров
При этом биолог отмечает, что иногда моллюсков неверно размораживают — в воде, из-за чего они теряют часть полезных свойств.
- Может вызвать отравление или хронические заболевания — только при частом употреблении и если при обработке производитель добавил глутамат натрия.
- Может вызвать аллергию.
- Противопоказан при панкреатите из-за усиления секреторной функции поджелудочной железы.
- Может накапливать ртуть и тяжёлые металлы, как и другая рыба и морепродукты. Но есть плюс — кальмары хуже других умеют удерживать в себе вредные соединения.
Кальмары есть советуют и тем, кто хочет отрастить волосы и улучшить их внешний вид. На какие ещё продукты нужно налегать, чтобы коса была до пояса, — смотрите здесь.