Ртуть на тарелке. Почему к кальмарам стоит относиться осторожно

Польза кальмаров

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова рассказала о преимуществах кальмаров.

Полно белка — на 100 г приходится до 18 г. Он легко усваивается и подходит для тех, кто набирает мышечную массу. Мало калорий — на 100 г всего 100 ккал, подойдёт для легкого ужина. Разнообразие витаминов и минералов — витамины группы В, Е, аскорбиновая кислота, йод, марганец, селен, железо, фосфор, жирные кислоты омега-3 и омега-6. Полезен для женского здоровья.

Минусы кальмаров

При этом биолог отмечает, что иногда моллюсков неверно размораживают — в воде, из-за чего они теряют часть полезных свойств.

Может вызвать отравление или хронические заболевания — только при частом употреблении и если при обработке производитель добавил глутамат натрия. Может вызвать аллергию. Противопоказан при панкреатите из-за усиления секреторной функции поджелудочной железы. Может накапливать ртуть и тяжёлые металлы, как и другая рыба и морепродукты. Но есть плюс — кальмары хуже других умеют удерживать в себе вредные соединения.

Кальмары есть советуют и тем, кто хочет отрастить волосы и улучшить их внешний вид. На какие ещё продукты нужно налегать, чтобы коса была до пояса, — смотрите здесь.