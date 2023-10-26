Руки под стол. Сексологи развенчали 4 популярных мифа о мастурбации
Самоудовлетворение — это то, о чём все знают, многие это делают, но мало кто любит обсуждать. При этом до сих пор широко известны мифы, которыми мастурбация обросла за долгие годы, — например, что от неё появляются прыщи или страшное — можно ослепнуть. Эти и ещё два развенчали сертифицированный сексотерапевт Дженни Скайлер и сексолог Жюстин Мари Шуи.
Миф 1: от мастурбации появляются прыщи. Это неправда, потому что нет никакой связи между выработкой организмом кожного сала и самоудовлетворением. Прыщики могут появиться независимо от того, мастурбируете ли вы.
Миф 2: мастурбация приводит к слепоте. Виновник появления этого мифа — швейцарский врач Самуэль-Огюст Тиссо. Он считал, что в результате самоудовлетворения из организма выходит цинк, важный для зрения.
Миф 3: частая мастурбация снижает чувствительность половых органов. Считается, что слишком сильное трение убивает нервные окончания. Но есть разница в силе этого трения: уничтожить нервные окончания можно в результате серьёзной травмы, но не мастурбации.
Миф 4: мастурбируют только одинокие или несчастные в отношениях. Самоудовлетворение на самом деле не говорит о том, что человек недоволен отношениями или неудовлетворён в них. Мастурбацию же связывают с улучшением секса, а не наоборот, отметили специалисты.
Кстати, сексолог и психотерапевт Олег Гулько рекомендовал дамам мастурбировать, чтобы снять боль при месячных. По его словам, достижение оргазма снимает спазм, из-за которого как раз часто и появляются неприятные ощущения.