Руки помыли? Врач рассказала, какой вирус смертельно опасен для детей
Ротавирусная инфекция — одна из болезней грязных рук. По симптомам это нечто среднее между гриппом и пищевым отравлением. За всю жизнь человек переносит ротавирус в тяжёлой форме 1–2 раза, потом его уже защищает иммунитет. Но для маленьких детей это заболевание крайне опасно, потому что их организм быстро обезвоживается. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Сусанна Харит рассказала, как проявляет себя ротавирус у ребёнка.
Как подхватить ротавирус
Ротавирусом называют возбудитель гастроэнтерита, или острой кишечной (ротавирусной) инфекции. Болезнь ещё именуют «кишечным гриппом». Больного лихорадит, рвёт, у него появляется диарея. Заболеть могут люди любого возраста.
Ротавирус бушует весной и летом, но осенью тоже есть риск заразиться. В межсезонье у многих иммунитет ослаблен, а значит защита от вирусов снижается. По словам Харит, давно известные инфекции как бы «навёрстывают упущенное» во время пандемии коронавируса, когда все ходили в масках и соблюдали дистанцию.
Ротавирус распространяется фекально-оральным путём, напомнила врач. То есть подхватить его можно, соприкасаясь с заражёнными поверхностями, предметами и едой, загрязнённой водой. Частая причина заражения — пренебрежение правилам личной гигиеной. Не случайно «желудочный грипп» считают одной из болезней грязных рук.
Харит в беседе с «Газетой.Ru» описана распространённый сценарий заражения ротоварусом. Например, человек уже болеет лёгкой формой ротавирусной инфекции или недавно выздоровел. Перри этом он всё равно продолжает выделять вирус с каловыми массами.
«Если не мыть руки после туалета трогать ими все окружающее — ручки двери, телефон, продукты питания — неизбежно вирус там остаётся. Другой человек заражается через свои немытые руки или загрязнённые фрукты, овощи», — объяснила эксперт.
Признаки ротавирусной инфекции
Как уже говорилось, у больного ротавирусом появляются рвота и жидкий стул. Причём диарея случается от 4–5 раз в сутки, а у детей — до 20 раз. Вот какие ещё симптомы испытывает больной:
- боли в животе;
- повышение температуры тела (до 39 °С и выше).
- головные боли;
- слабость;
- насморк и кашель;
- ломота в мышцах.
Как защитить ребёнка от ротавируса
Для детей это заболевание представляет особую опасность. Обезвоживание приводит к поражению сердца, почек, судорогам. Организм теряет жидкость так стремительно, что возможен даже летальный исход.
«Именно для детей и предложена вакцинация. Детям с 6-недельного возраста и до 8 месяцев три раза проводят прививку, после чего они если и заболеют, то легко, обойдётся дело без больниц и капельниц», — объяснила Харит.
Как лечить ротавирус у детей
Заражённого ребёнка нужно активно выпаивать мелкими порциями. Лучше, если это будет не просто вода, а специальные растворы со средствами для регидратации, которые продают в аптеках. Ротавирус поражает кишечник, из-за чего теряются электролиты. Поэтому нужно восполнять баланс солей и глюкозы.
Когда детям ставят прививку от ротавируса
Курс вакцинации состоит из трёх доз вакцины с интервалом между введениями от 4 до 10 недель. Все три прививки нужно сделать в возрасте от 6 до 32 недель, при этом первая доза вакцины вводится не позднее возраста 12 недель.
Учтите, что педиатры в поликлиниках редко рекомендуют вакцину от ротавируса, потому что это не входит в их обязанности — препарат бесплатно в России не положен.
Мучиться с болезнью не придётся, если соблюдать основные правила гигиены. От самых разных заболеваний можно защититься, если правильно мыть руки. О технике эффективного мытья рук мы рассказывали здесь.