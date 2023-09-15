Руки помыли? Врач рассказала, какой вирус смертельно опасен для детей

Как подхватить ротавирус

Ротавирусом называют возбудитель гастроэнтерита, или острой кишечной (ротавирусной) инфекции. Болезнь ещё именуют «кишечным гриппом». Больного лихорадит, рвёт, у него появляется диарея. Заболеть могут люди любого возраста.

Ротавирус бушует весной и летом, но осенью тоже есть риск заразиться. В межсезонье у многих иммунитет ослаблен, а значит защита от вирусов снижается. По словам Харит, давно известные инфекции как бы «навёрстывают упущенное» во время пандемии коронавируса, когда все ходили в масках и соблюдали дистанцию.

Ротавирус распространяется фекально-оральным путём, напомнила врач. То есть подхватить его можно, соприкасаясь с заражёнными поверхностями, предметами и едой, загрязнённой водой. Частая причина заражения — пренебрежение правилам личной гигиеной. Не случайно «желудочный грипп» считают одной из болезней грязных рук.

Харит в беседе с «Газетой.Ru» описана распространённый сценарий заражения ротоварусом. Например, человек уже болеет лёгкой формой ротавирусной инфекции или недавно выздоровел. Перри этом он всё равно продолжает выделять вирус с каловыми массами.

«Если не мыть руки после туалета трогать ими все окружающее — ручки двери, телефон, продукты питания — неизбежно вирус там остаётся. Другой человек заражается через свои немытые руки или загрязнённые фрукты, овощи », — объяснила эксперт.

Признаки ротавирусной инфекции

Как уже говорилось, у больного ротавирусом появляются рвота и жидкий стул. Причём диарея случается от 4–5 раз в сутки, а у детей — до 20 раз. Вот какие ещё симптомы испытывает больной:

боли в животе;

повышение температуры тела (до 39 °С и выше).

головные боли;

слабость;

насморк и кашель;

ломота в мышцах.

Как защитить ребёнка от ротавируса

Для детей это заболевание представляет особую опасность. Обезвоживание приводит к поражению сердца, почек, судорогам. Организм теряет жидкость так стремительно, что возможен даже летальный исход.

« Именно для детей и предложена вакцинация . Детям с 6-недельного возраста и до 8 месяцев три раза проводят прививку, после чего они если и заболеют, то легко, обойдётся дело без больниц и капельниц», — объяснила Харит.

Как лечить ротавирус у детей

Заражённого ребёнка нужно активно выпаивать мелкими порциями. Лучше, если это будет не просто вода, а специальные растворы со средствами для регидратации, которые продают в аптеках. Ротавирус поражает кишечник, из-за чего теряются электролиты. Поэтому нужно восполнять баланс солей и глюкозы.

Когда детям ставят прививку от ротавируса

Курс вакцинации состоит из трёх доз вакцины с интервалом между введениями от 4 до 10 недель. Все три прививки нужно сделать в возрасте от 6 до 32 недель, при этом первая доза вакцины вводится не позднее возраста 12 недель.

Учтите, что педиатры в поликлиниках редко рекомендуют вакцину от ротавируса, потому что это не входит в их обязанности — препарат бесплатно в России не положен.

Мучиться с болезнью не придётся, если соблюдать основные правила гигиены. От самых разных заболеваний можно защититься, если правильно мыть руки. О технике эффективного мытья рук мы рассказывали здесь.