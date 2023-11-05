Руки прочь. Врач объяснила, почему никогда нельзя давить прыщи

Врач подтвердила, что выдавливать прыщи ни в коем случае нельзя. И это касается не только гнойничков с белой «головкой» в центре (так называемые пустулы), но и вообще любых узлов и узелков, а также кист.

Вот что случится, если это правило нарушить:

на месте элемента формируются рубцы,

можно занести инфекцию,

прыщ станет более заметным,

ранка будет заживать медленнее, чем мог бы исчезнуть прыщ.

Что же тогда делать? Сколько бы лет вам ни было, при появлении акне обращайтесь к дерматологу, процитировал Кандинскую телеграм-канал DocDeti & DocMed. Акне важно лечить, потому что удаление прыщей — только временная мера, добавила врач.

А как поступить, если прыщ вскочил накануне важного мероприятия и на поход к дерматологу времени просто нет? На этот случай есть 6 действенных способов экспресс-удаления прыщей.