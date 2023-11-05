Руки прочь. Врач объяснила, почему никогда нельзя давить прыщи
Прыщ на лице — досадная неприятность, особенно если вам предстоит важное мероприятие или свидание. Вдвойне обидно, когда прыщей много. На ум сразу же приходит радикальный метод избавления от прыщей — выдавить их. Только вот дерматологи настоятельно не рекомендуют так делать. К чему это может привести и как тогда бороться с прыщами, рассказала дерматолог DocDeti и DocMed Екатерина Кандинская.
Врач подтвердила, что выдавливать прыщи ни в коем случае нельзя. И это касается не только гнойничков с белой «головкой» в центре (так называемые пустулы), но и вообще любых узлов и узелков, а также кист.
Вот что случится, если это правило нарушить:
- на месте элемента формируются рубцы,
- можно занести инфекцию,
- прыщ станет более заметным,
- ранка будет заживать медленнее, чем мог бы исчезнуть прыщ.
Что же тогда делать? Сколько бы лет вам ни было, при появлении акне обращайтесь к дерматологу, процитировал Кандинскую телеграм-канал DocDeti & DocMed. Акне важно лечить, потому что удаление прыщей — только временная мера, добавила врач.
А как поступить, если прыщ вскочил накануне важного мероприятия и на поход к дерматологу времени просто нет? На этот случай есть 6 действенных способов экспресс-удаления прыщей.