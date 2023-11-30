Здоровье
02:00, 30 ноября 2023
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С этими болезнями поститься нельзя. Врач составила список

У православных христиан начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится только 6 января. Во время поста из рациона выпадают мясо, птица, яйца, молочные продукты и частично рыба. При этом нужно помнить, что пост — это не диета и не история про «поправить своё здоровье». Кому точно не стоит соблюдать пост, рассказала врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

С этими болезнями поститься нельзя. Врач составила список
© Freepik/Drazen Zigic

Противопоказания для поста

Хронические заболевания. Поститься нельзя людям с онкологией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися диареей (язвенный колит, болезнь Крона, целиакия), а также с циррозом печени и хроническим панкреатитом с ферментативной недостаточностью. То же самое касается пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями (туберкулёзом, ВИЧ), заболеваниями щитовидной железы, гипертиреозом

Были операции, особенно на органах ЖКТ.

Обострение или острая фаза хронических заболеваний.

Нарушения обмена веществ — сахарный диабет, подагра.

Железодефицитная и В12-дефицитная анемия. Легкоусвояемое железо и витамин В 12 содержатся именно в продуктах животного происхождения.

Расстройства пищевого поведения или с таковым в анамнезе. Любые пищевые ограничения являются плодотворной почвой для поддержания очистительных расстройств и способны спровоцировать рецидив.

Также не стоит соблюдать пост:

  • детям и подросткам. В период активного роста дети должны питаться сбалансированно. К сожалению, во время поста невозможно обеспечить это на 100%. Поэтому не заставляете соблюдать Рождественский пост своих детей, особенно если они этого не хотят;

  • беременным и кормящим. Для них пищевые ограничения опасны по той же причине, что и для детей — необходимо регулярно получать полноценный белок для роста и развития ребёнка;

  • пожилым людям. Им важен разнообразный и сбалансированный рацион с достаточным количеством полноценного белка и кальция в связи с возрастными изменениями в мышечной и костной тканях.

В остальных случаях лучше сначала проконсультироваться с врачом, тем более если у вас есть какие-то другие хронические заболевания или сомнения.

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