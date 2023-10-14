С годами приходит холод. Почему пожилые люди мёрзнут даже в тепле

У молодых людей сосуды эластичны — легко расширяются и сужаются, когда нужно. С возрастом эта способность постепенно утрачивается, рассказал «Москве 24» Алексей Хухрев.

«Я бы это назвал общим старением организма. Плюс еще заболевания вносят свой вклад. Из-за этого человек начинает чаще мёрзнуть», — сказал эксперт.

Зябкость может появиться из-за следующих патологий:

атеросклероз — ухудшает питание не только тканей, но и самих сосудов;

— ухудшает питание не только тканей, но и самих сосудов; сахарный диабет — повреждает периферические нервы и мелкие сосуды;

— повреждает периферические нервы и мелкие сосуды; гипотиреоз — если щитовидка производит недостаточно гормонов, человек начинает зябнуть;

— если щитовидка производит недостаточно гормонов, человек начинает зябнуть; железодефицитная анемия — из-за падения гемоглобина ткани плохо снабжаются кислородом и хуже функционируют. На этом фоне возникает мерзлявость.

Если вы сами испытываете зябкость, возможно, стоит подумать об обогреве помещения. Ранее мы рассказывали, как выбрать идеальный обогреватель и согреться в холода.