Здоровье
09:00, 14 октября 2023
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С годами приходит холод. Почему пожилые люди мёрзнут даже в тепле

С возрастом многие начинают мёрзнуть сильнее обычного. И дело вовсе не в изменении климата. Причина — в сосудах человека. Они сужаются, и нарушается кровообращение, что в итоге приводит к зябкости. Играет роль также замедление обмена веществ, сокращение количества подкожного жира и нехватка некоторых веществ в организме. Подробнее о причинах зябкости у пожилых рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

С годами приходит холод. Почему пожилые люди мёрзнут даже в тепле
© freepik

У молодых людей сосуды эластичны — легко расширяются и сужаются, когда нужно. С возрастом эта способность постепенно утрачивается, рассказал «Москве 24» Алексей Хухрев.

«Я бы это назвал общим старением организма. Плюс еще заболевания вносят свой вклад. Из-за этого человек начинает чаще мёрзнуть», — сказал эксперт.

Зябкость может появиться из-за следующих патологий:

  • атеросклероз — ухудшает питание не только тканей, но и самих сосудов;
  • сахарный диабет — повреждает периферические нервы и мелкие сосуды;
  • гипотиреоз — если щитовидка производит недостаточно гормонов, человек начинает зябнуть;
  • железодефицитная анемия — из-за падения гемоглобина ткани плохо снабжаются кислородом и хуже функционируют. На этом фоне возникает мерзлявость.

Если вы сами испытываете зябкость, возможно, стоит подумать об обогреве помещения. Ранее мы рассказывали, как выбрать идеальный обогреватель и согреться в холода.

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