С годами приходит холод. Почему пожилые люди мёрзнут даже в тепле
С возрастом многие начинают мёрзнуть сильнее обычного. И дело вовсе не в изменении климата. Причина — в сосудах человека. Они сужаются, и нарушается кровообращение, что в итоге приводит к зябкости. Играет роль также замедление обмена веществ, сокращение количества подкожного жира и нехватка некоторых веществ в организме. Подробнее о причинах зябкости у пожилых рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
У молодых людей сосуды эластичны — легко расширяются и сужаются, когда нужно. С возрастом эта способность постепенно утрачивается, рассказал «Москве 24» Алексей Хухрев.
«Я бы это назвал общим старением организма. Плюс еще заболевания вносят свой вклад. Из-за этого человек начинает чаще мёрзнуть», — сказал эксперт.
Зябкость может появиться из-за следующих патологий:
- атеросклероз — ухудшает питание не только тканей, но и самих сосудов;
- сахарный диабет — повреждает периферические нервы и мелкие сосуды;
- гипотиреоз — если щитовидка производит недостаточно гормонов, человек начинает зябнуть;
- железодефицитная анемия — из-за падения гемоглобина ткани плохо снабжаются кислородом и хуже функционируют. На этом фоне возникает мерзлявость.
Если вы сами испытываете зябкость, возможно, стоит подумать об обогреве помещения. Ранее мы рассказывали, как выбрать идеальный обогреватель и согреться в холода.