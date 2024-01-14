Салфетка, лимонад и ещё 3 способа вызвать чих. Медсестра рассказала о самых толковых

Само по себе чихание — вещь полезная, с его помощью дыхательные пути очищаются от мелкой пыли, бактерий и прочей шелухи. Вот только сдерживать чихание нельзя, как и закрывать руками нос и рот — так можно серьёзно повредить здоровью. Во время чихания давление в дыхательных путях повышается в 5−20 раз, а это грозит разрывами.

Почему не получается чихнуть?

Серьёзные причины: инсульт, опухоль головного мозга, психическое заболевание. Самая частая причина — в дыхательных путях оказался мусор, которые мешает передаваться сигналу.

Как вызвать чихание?

Заткнуть ноздрю салфеткой или кусочком туалетной бумаги — нужно, чтобы бумага коснулась задней стенки ноздрей, но не застряла, уточнила медсестра Лорен Тайер. Нажать пальцем на нёбо, чтобы активировать тройничный нерв, как и в первом случае. Посмотреть на свет. Треть людей обладает световым чиханием, то есть начинает чихать, оказавшись на ярком свете, так что попытка — не пытка. Понюхайте перец или корицу. Только не вдыхайте, чтобы не обжечь слизистую. Выпейте газировки. Большое количество углекислого газа в организме может спровоцировать чихание.

Почему не стоит сдерживать чихание, рассказывали и другие специалисты. Узнать об этом можно здесь.