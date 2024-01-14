Салфетка, лимонад и ещё 3 способа вызвать чих. Медсестра рассказала о самых толковых
Бывают такие случаи, когда вот-вот чихнёшь, уже и воздуха набрал, но запал проходит и ничего не получается. Оказывается, чихание всё-таки можно вызвать, как бы организм ни сопротивлялся. Для этого есть несколько простых способов, и некоторые можно использовать, даже когда под рукой ничего нет. О них и рассказала медсестра Тайер.
Само по себе чихание — вещь полезная, с его помощью дыхательные пути очищаются от мелкой пыли, бактерий и прочей шелухи. Вот только сдерживать чихание нельзя, как и закрывать руками нос и рот — так можно серьёзно повредить здоровью. Во время чихания давление в дыхательных путях повышается в 5−20 раз, а это грозит разрывами.
Почему не получается чихнуть?
Серьёзные причины: инсульт, опухоль головного мозга, психическое заболевание. Самая частая причина — в дыхательных путях оказался мусор, которые мешает передаваться сигналу.
Как вызвать чихание?
- Заткнуть ноздрю салфеткой или кусочком туалетной бумаги — нужно, чтобы бумага коснулась задней стенки ноздрей, но не застряла, уточнила медсестра Лорен Тайер.
- Нажать пальцем на нёбо, чтобы активировать тройничный нерв, как и в первом случае.
- Посмотреть на свет. Треть людей обладает световым чиханием, то есть начинает чихать, оказавшись на ярком свете, так что попытка — не пытка.
- Понюхайте перец или корицу. Только не вдыхайте, чтобы не обжечь слизистую.
- Выпейте газировки. Большое количество углекислого газа в организме может спровоцировать чихание.
Почему не стоит сдерживать чихание, рассказывали и другие специалисты. Узнать об этом можно здесь.