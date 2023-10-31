Сало с кефиром и перец под водочку. Россиянам назвали самые слабящие продукты

Кисломолочные продукты. Как объяснил Лопатин, они вызывают вздутие живота и урчание в желудке. Заканчивается всё диареей.

Жирная пища. Растительное и оливковое масло, сало, жирная рыба и мясо, майонез и сливки — все эти продукты обволакивают стенки кишечника и заставляют едока бежать в туалет.

Перец чили. Острые приправы раздражают стенки желудка и кишечника, что тоже может привести к диарее. Но в чили есть ещё и капсаицин. Это вещество ценят за обеззараживающий эффект, но одна из его побочек — жидкий стул.

Алкоголь. Спиртное заставляет организм активно вырабатывать желчь, которая разжижает каловые массы. При этом алкогольные напитки раздражают слизистые оболочки ЖКТ. Понос может начаться и в результате отравления горячительным.

Фрукты и овощи. Иногда еда с высоким содержанием клетчатки может подействовать как слабительное. Будьте осторожны с брокколи, цветной капустой, морковью, бобовыми, яблоками, грушей, манго и малиной.

Кофе. В больших количествах напиток может вызвать диарею. Слабительный эффект усилится, если добавить в него молоко или искусственные сахарозаменители.

Иногда пища совсем невиновата в диарее. Понос может возникать из-за пониженной кислотности желудка. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.