Сам себе стоматолог. Россиян напугали опасными пломбами из интернета
Стоматологи предупреждают, что наборы для домашнего пломбирования не подходят даже как временное спасение. Залепив больной зуб непонятной массой, вы создадите герметичное пространство, в котором микробы начнут развиваться ещё быстрее. В двух словах — спровоцируете обострение.
«Если закрыть зуб самостоятельно, без устранения очага инфекции, могут быть такие осложнения, как периодонтиты, пульпиты, гной, отёк, воспаления в десне, проблемы с костной тканью. Самым тяжёлым последствием может стать не только потеря зуба, но и анафилактический шок», — объяснила «Доктору Питеру» стоматолог-терапевт, эндодонтист (специалист по лечению каналов в зубах) Сатеник Никогосян. Но и не только. Материалы пломб с маркетплейсов могут быть опасны для всего организма, добавила Никогосян. Их никак не проверяют, и они не сертифицированы.
С её мнением согласна стоматолог-терапевт Валентина Генейко. По её словам, частицы такой пломбы человек может проглотить вместе с едой — в итоге они попадут в желудочно-кишечный тракт, и неизвестно как на это отреагирует организм.
Ещё одна проблема, на которую обратила внимание врач, — в том, что, надеясь на покупные пломбы, человек до последнего будет тянуть с обращением к врачу. Но ведь ему всё-таки придётся обратиться за профессиональной помощью. Правда, из-за осложнений он заплатит гораздо больше.
А зубной техник Евгений Игошин увидел проблему ещё и в том, что чудо-пломбы предлагают окрашивать чаем или кофе, чтобы они не выделялись из общего ряда. По его мнению, такие действия совершенно безумны, как минимум потому, что тёмный налёт говорит о плохой гигиене и создаёт комфортную среду обитания для микроорганизмов и бактерий, которые вызывают заболевания полости рта.
В общем, специалисты не рекомендуют пользоваться временными пломбами. Зубам подходят лишь сертифицированные материалы, которые должен устанавливать исключительно врач.
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