Самолечение антибиотиками может навредить не только вам, но и окружающим. Это как?
Врачи постоянно твердят, что пить антибиотики при любой простуде — плохая идея. Ещё хуже — назначать себе такие препараты самостоятельно. О последствиях бесконтрольного приёма лекарств задумываются не многие. Между тем, таким отношением к собственному здоровью они могут навредить и другим людям, предупредил эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов.
Если злоупотреблять антибиотиками и пить их даже при лёгкой простуде, есть риск заполучить резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов.
Это опасно тем, что, если вы в будущем заболеете чем-то похуже ОРВИ (например, пневмонией), антибиотики могут просто не сработать на вас, потому что бактерии уже привыкнут защищаться от них.
Но есть и другая опасность: пациент с устойчивостью к антибиотикам становится источником резистентных штаммов бактерий. Они могут инфицировать других людей в больнице, сказал Козлов в беседе с RT.
При правильном лечении простуда проходит примерно за неделю. Но в последнее время люди стали жаловаться, что месяцами не могут избавиться от симптомов ОРВИ. Оказывается, дело не в новом вирусе.