Самые частые осложнения при гриппе, которые могут плохо кончиться. Памятка от врача
В холодное время года повышается процент заражаемости вирусными заболеваниями, и шанс осложнений тоже возрастает в разы. Поэтому врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачёва объяснила, как поймать их на начальных стадиях, минимизировать ущерб организму и тем более не довести до непоправимых последствий.
Как рассказала кандидат медицинских наук, грипп в основном протекает в лёгкой или средней форме, но у 10−12% людей появляются осложнения. В год из-за них погибает более 600 000 человек, поэтому стоит относиться к вопросу со всей серьёзностью.
Самые частые осложнения:
- одышка;
- цианоз (посинение кожи и слизистой);
- признаки гриппозной пневмонии (поражение лёгких и плевры, сильнейшая интоксикация, вялость сознания, заторможенность или возбуждение и галлюцинации);
- инфекционно-токсический шок (возникает при быстром развитии болезни, признаки — снижение давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и потеря сознания, может вызвать смерть из-за полиорганной недостаточности и отёка головного мозга);
- респираторный дистресс-синдром (требуется госпитализация и ИВЛ в течение суток).
Менее частые осложнения:
- поражение нервной системы;
- поражение сердечно-сосудистой системы.
Доктор напомнила в разговоре с Lenta.ru, что врача нужно вызывать в самом начале болезни, особенно если есть:
- хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, сердечная, почечная, печёночная недостаточности, ВИЧ-инфекция, СПИД);
- симптомы (отдышка, высокая температура, давление).
А если симптомы только нарастают, то нужно вызывать уже скорую помощь.
Логачёва рассказала, что особую опасность представляют смешанные вариации, так называемые микст-инфекции, когда можно заболеть гриппом А и метапневмовирусом или гриппом А и Sars-COV-2. В таком случае болезнь будет протекать стремительно и шанс инфекционно-токсического шока возрастает в разы и может развиться у каждого больного.
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