Самые частые осложнения при гриппе, которые могут плохо кончиться. Памятка от врача

Как рассказала кандидат медицинских наук, грипп в основном протекает в лёгкой или средней форме, но у 10−12% людей появляются осложнения. В год из-за них погибает более 600 000 человек, поэтому стоит относиться к вопросу со всей серьёзностью.

Самые частые осложнения:

одышка;

цианоз (посинение кожи и слизистой);

признаки гриппозной пневмонии (поражение лёгких и плевры, сильнейшая интоксикация, вялость сознания, заторможенность или возбуждение и галлюцинации);

инфекционно-токсический шок (возникает при быстром развитии болезни, признаки — снижение давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и потеря сознания, может вызвать смерть из-за полиорганной недостаточности и отёка головного мозга);

респираторный дистресс-синдром (требуется госпитализация и ИВЛ в течение суток).

Менее частые осложнения:

поражение нервной системы;

поражение сердечно-сосудистой системы.

Доктор напомнила в разговоре с Lenta.ru, что врача нужно вызывать в самом начале болезни, особенно если есть:

хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, сердечная, почечная, печёночная недостаточности, ВИЧ-инфекция, СПИД);

симптомы (отдышка, высокая температура, давление).

А если симптомы только нарастают, то нужно вызывать уже скорую помощь.

Логачёва рассказала, что особую опасность представляют смешанные вариации, так называемые микст-инфекции, когда можно заболеть гриппом А и метапневмовирусом или гриппом А и Sars-COV-2. В таком случае болезнь будет протекать стремительно и шанс инфекционно-токсического шока возрастает в разы и может развиться у каждого больного.

Ранее педиатр рассказывала, опасен ли грипп А для детей и как его лечат.