Сбитый режим сокращает жизнь, выяснили учёные. И «отсыпные» выходные тоже

Американские исследователи провели эксперимент над крысами. Им изменили время кормления и стали выключать свет на 6 часов раньше обычного. В результате у грызунов, которые стали жить по новым правилам, во время сна перестало снижаться давление. Хотя в норме это должно происходить. То есть риски проблем с сердцем у этих мышек выросли.

Эксперты сделали вывод, что здоровье страдает вне зависимости от того, как сбился ваш режим сна — будь то выходные в кровати или долгий сон по выходным.

Как отметила экндокринолог Зухра Павлова, всё дело в нарушении циркадных ритмов — работе наших биологических часов. Они отвечают за бодрое настроение, добавила она.

О том, как ещё недосып отражается на организме, можно узнать из этого материала.