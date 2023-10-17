Сексолог объяснил нелюбовь женщин к анальному сексу

Если вы только решили начать практиковать анальный контакт, не нужно сразу начинать это делать с проникновения половым членом», — рассказал Гулько «Газете.Ru».

Для начала сексолог советует поизучать пальцами, а то и языком чувственную область ануса партнёрши. Кстати, не забывайте о том, какие болезни можно подцепить в этом случае. Например, гонорею и хламидиоз.

После игр, если оба партнёра готовы, можно перейти к проникновению пальцами, говорит психиатр. И лишь потом можно переходить непосредственно к сексу.

Ну а если возникают сомнения в целесообразности такого вида сексуальных практик, можно этим и не заниматься или поделиться своими беспокойствами с врачом-сексологом.

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